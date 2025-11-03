Ethiopie: Le pays et la France ont exprimé leur volonté de consolider leur partenariat bilatéral

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la France ont réaffirmé leur engagement à approfondir leurs relations bilatérales, en mettant particulièrement l'accent sur la coopération économique et les investissements.

Cette volonté a été exprimée lors d'une rencontre bilatérale à Paris, organisée en marge de la Conférence d'investissement UE-Éthiopie.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu avec Nicolas Forissier, ministre délégué français au Commerce extérieur et à l'Attractivité, sur les moyens de renforcer la coopération économique et de stimuler les investissements français en Éthiopie.

D'après une publication officielle du ministère, les discussions ont également mis en avant le partenariat historique entre les deux pays et leur engagement commun en faveur d'une croissance durable et inclusive.

Les échanges ont couvert plusieurs domaines clés, notamment le développement industriel, les énergies renouvelables, les infrastructures, l'agro-industrie et la transformation numérique.

Ahmed a exprimé la reconnaissance de son gouvernement pour le soutien constant de la France aux efforts de développement de l'Éthiopie, ainsi que pour son rôle à la tête du Comité des créanciers officiels dans le cadre du Cadre commun du G20 pour le traitement de la dette.

Il a également salué la contribution de la France au travers d'institutions multilatérales telles que le FMI et la Banque mondiale.

Le ministre a informé la délégation française des progrès notables des réformes économiques nationales, qui visent à bâtir une économie plus résiliente, compétitive et verte.

Il a souligné les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le climat d'investissement et encourager une plus grande participation du secteur privé étranger.

« Les relations entre l'Éthiopie et la France reposent sur une amitié de longue date et une coopération fondée sur le respect mutuel », a déclaré Ahmed, avant d'ajouter que son pays attachait une grande importance à la consolidation des liens économiques stratégiques avec la France.

Les représentants français ont, de leur côté, salué les réformes économiques en cours en Éthiopie et exprimé la volonté de leur gouvernement de renforcer la coopération à travers une intensification des échanges commerciaux, un engagement accru du secteur privé et de nouveaux partenariats d'investissement.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre le dialogue lors de la visite officielle du ministre français en Éthiopie prévue en mai 2026.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Conférence d'investissement UE-Éthiopie, un forum de haut niveau destiné à consolider le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne, et à mobiliser des investissements durables pour soutenir la transformation économique du pays.