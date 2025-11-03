Ile Maurice: Aucune pêche commerciale ne sera autorisée

Le gouvernement a annoncé la création du Chagos Archipelago Marine Protected Area (CAMPA), une vaste aire marine protégée couvrant environ 645 835 km². Cette décision marque une étape majeure dans la conservation des écosystèmes marins du pays.

Aucune activité de pêche commerciale ne sera autorisée dans l'ensemble de la CAMPA, une mesure phare destinée à préserver la richesse naturelle et la biodiversité exceptionnelle de cette région de l'océan Indien. Selon le communiqué du Prime Minister's Office, émis ce lundi 3 novembre, la CAMPA sera divisée en quatre zones conformes aux catégories de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) :

· Une zone de conservation stricte (IUCN Catégorie Ib) de 23 712 km², visant à préserver la biodiversité du Great Chagos Bank. Les membres de la communauté chagossienne pourront y effectuer des visites supervisées pour maintenir leurs valeurs culturelles et spirituelles.

· Une zone de conservation (IUCN Catégorie II), la plus vaste, couvrant 612 611 km². Elle protègera les monts sous-marins, les coraux et la faune, tout en permettant des activités compatibles avec la protection de l'environnement, telles que la recherche scientifique, l'éducation et le tourisme responsable. La pêche y sera autorisée uniquement dans un cadre durable, pour des besoins artisanaux, traditionnels ou de subsistance.

· Une zone de protection d'habitat (IUCN Catégorie IV) de 2 251 km², où une pêche artisanale limitée et contrôlée sera permise, ainsi que certaines activités récréatives ou touristiques à petite échelle.

· Une zone traditionnelle de réinstallation (Catégorie V) de 7 261 km², destinée à soutenir la réinstallation durable des Chagossiens tout en protégeant les paysages et la faune marine.

Le gouvernement souligne que ce zonage vise à concilier la protection écologique et la durabilité socio-culturelle, tout en permettant une réinstallation progressive de la communauté chagossienne.