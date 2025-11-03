Ile Maurice: Une unité dédiée aux essais cliniques lancée

Rapprocher recherche et soins, c'est l'objectif de la nouvelle Clinical Trial Unit (CTU) inaugurée le mercredi 29 octobre au Trust Fund for Specialised Medical Care Cardiac Centre, à Pamplemousses.

Intégrée à la division Metabolic, Advanced Cardiac Imaging and Research, l'unité vise à intégrer les essais cliniques directement dans le parcours des patients. La cérémonie de lancement de la CTU a rassemblé plusieurs acteurs du secteur de la santé et de la recherche, dont les Pr Derek Yellon et John Malcolm Walker, et la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, la Dr Anne-Marie Ancia.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a souligné que la médecine moderne exige un équilibre entre connaissances scientifiques et pratique clinique. Selon lui, les données issues de recherches étrangères ne reflètent pas toujours les spécificités locales, qu'il s'agisse du profil génétique, du mode de vie ou de l'environnement.

La CTU devrait permettre de produire des études adaptées aux besoins locaux et de soutenir la formation des professionnels de santé. L'unité développera ses projets en collaboration avec l'University College London et l'université de Cape Town. Ces partenariats faciliteront l'échange scientifique et l'élargissement des recherches, initialement centrées sur les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque essai clinique sera encadré par un comité d'éthique indépendant. Les participants fourniront un consentement éclairé et la confidentialité de leurs données sera garantie. Les essais seront suivis de près par des médecins et des infirmiers formés selon les standards de Good Clinical Practice.