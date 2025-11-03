Ile Maurice: L'héritage des Aapravasi - Quand la mémoire devient poésie

Le 2 novembre marque une date hautement symbolique dans l'histoire mauricienne : celle de l'arrivée des premiers travailleurs engagés indiens à Maurice en 1834.

Ce jour-là, 72 laboureurs indiens débarquaient du navire L'Atlas à Port-Louis, ouvrant la voie à une migration qui allait profondément marquer la société mauricienne. Entre 1834 et 1920, près de 700 000 Indiens traversèrent les océans pour venir travailler dans les champs de canne à sucre, écrivant une page essentielle de notre mémoire collective.

C'est à cette histoire entre autres que rend hommage le recueil poétique d'Angkush Poonye, intitulé The Aapravasi's Legacy. Même si le recueil a été publié il y a quelques années (en 2020), cela ne gâche en rien son importance. Enseignant de comptabilité au collège du Saint-Esprit, et intervenant comme lecturer à temps partiel à Curtin University, Poonye prouve que la rigueur des chiffres peut s'allier à la douceur des mots. Par la poésie, il explore les racines de notre identité et fait résonner la voix de ceux qui ont bâti, dans la souffrance et la dignité, les fondations de la nation mauricienne.

Dans son poème phare, The Aapravasi's Legacy, l'auteur célèbre ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs. Chaque vers évoque le courage, la peur, l'espoir et la résilience de ces travailleurs anonymes, débarquant sur un sol inconnu avec la seule certitude du labeur. L'Aapravasi Ghat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, devient sous sa plume bien plus qu'un lieu de mémoire : un espace vivant où l'histoire se fait murmure, où le passé dialogue avec le présent.

Île métissée

Un autre poème du recueil, dédié au navire L'Atlas, renoue avec ce premier voyage fondateur. Par une écriture à la fois sobre et vibrante, Angkush Poonye redonne corps au bateau et à ses passagers, embarqués vers l'inconnu. Il fait de L'Atlas le symbole de tous ceux qui ont osé espérer, malgré les tempêtes et les distances.

À travers ses textes, le jeune éducateur transforme la mémoire en émotion. Il nous invite à regarder ces travailleurs engagés non comme de simples figures historiques, mais comme les véritables artisans d'une île métissée, riche de ses différences et unie par son humanité.

The Aapravasi's Legacy n'est pas seulement un recueil de poèmes : c'est un chant d'amour à la mémoire des ancêtres, une passerelle entre le passé et l'avenir. Une oeuvre où chaque mot, comme une pierre du Ghat, porte la trace indélébile d'un peuple debout.