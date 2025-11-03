Ile Maurice: Fortes pluies, vagues de chaleur et cyclones en vue

Les prévisions pour l'été 2025-2026 ont été présentées le lundi 3 novembre, lors d'une conférence de presse de la station météorologique de Vacoas, offrant un aperçu des conditions météorologiques attendues et des phénomènes extrêmes possibles sur l'île.

L'un des principaux phénomènes prévus cet été est une pluie intense. Le nombre de jours avec des précipitations dépassant 50 ou 100 mm annuellement augmente progressivement au fil des années. Pour cette saison, le début des pluies pourrait être retardé, intervenant probablement à partir de la deuxième quinzaine de décembre. Un cumul de 50 mm est attendu sur cinq jours, avec des épisodes de fortes pluies de courte durée, susceptibles de provoquer des inondations localisées. La pluviométrie moyenne pour l'été devrait atteindre 1150 mm, légèrement inférieure à la moyenne habituelle, soit environ 85 %.

Côté température, les prévisions indiquent des valeurs légèrement supérieures à la moyenne. Certains jours, elles pourraient dépasser de 2 °C à 3 °C les normales saisonnières, atteignant jusqu'à 36 °C, notamment sur la côte ouest. Certaines périodes connaîtront une forte humidité et des vents faibles, créant des conditions torrides et parfois inconfortables. Les bulletins météorologiques fourniront des informations supplémentaires pour permettre à la population de prendre les précautions nécessaires.

Concernant les cyclones, le nombre et l'intensité des tempêtes varient d'une année à l'autre. Entre 1975 et 2024, une tendance à l'augmentation des tempêtes atteignant le stade de cyclone a été observée, malgré certaines fluctuations. Pour cette saison, plus de dix tempêtes tropicales modérées sont attendues, avec des vents pouvant atteindre 90 à 100 km/h autour du centre. Ces systèmes se formeront principalement à l'est de Diego Garcia, et pourront se rapprocher de Maurice, Rodrigues, Saint-Brandon et Agaléga. Ceci ne signifie pas que toutes toucheront directement l'île : un ou deux pourraient passer à proximité, générant houle, marées de tempête et vagues de 10 à 12 mètres. Des intensifications rapides des cyclones sont également possibles.

Enfin, l'été 2025-2026 pourrait connaître d'autres phénomènes extrêmes, tels que des vagues de chaleur supérieures à la moyenne, des pluies accompagnées d'orages et même la formation possible de mini-tornades, a indiqué Prithviraj Booneeandy, le responsable de la météo.«National Framework for Climate Services» : un cadre pour des prévisions climatiques optimisées

Pour travailler dans un cadre structuré et mieux organiser les informations climatiques, la météo adopte le National Framework for Climate Services. Grâce à ce cadre, le site fournira désormais des données complètes sur la pluie, la température, le vent, l'ensoleillement et l'humidité, avec des prévisions pour les trois prochains mois, ainsi que des informations sur les périodes sèches ou humides.

Par exemple, pour le domaine agricole, le site inclut désormais les heures d'ensoleillement et l'humidité relative, deux indicateurs essentiels pour la communauté des planteurs, ainsi que la température du sol jusqu'à environ 5 mètres de profondeur, permettant de mieux planifier les cultures et la gestion de l'eau.

Le système s'appuie sur la coopération d'autres parties prenantes, notamment les ministères pour enrichir les informations et développer des systèmes d'alerte plus performants. Il bénéficie également du support international tels que de l'Organisation météorologique mondiale.