Angola: Plus de six mille immigrants illégaux arrêtés lors de l'« Opération Connexion »

3 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par HD/BS

Dundo — Six mille deux cent vingt-quatre ressortissants étrangers de diverses nationalités ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité dans la province de Lunda-Norte, au cours des quinze premiers jours de l'« Opération Connexion ».

Il s'agit de citoyens de Guinée (2), de Côte d'Ivoire (2), du Tchad (2), du Mali (2), du Congo-Brazzaville (2) et de six mille deux cent dix-huit ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale, Domingos Muanafumo, a indiqué qu'en plus de la situation d'immigration illégale, plusieurs individus sont impliqués dans des crimes de détention et de trafic illicite de diamants, ainsi que dans le contrebande de carburant.

Il a précisé qu'après les procédures administratives et migratoires, les immigrants seront rapatriés vers leurs pays d'origine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le responsable, au cours de l'opération encore en cours, 1 628 citoyens de la RDC ont quitté volontairement le territoire angolais par les postes frontaliers de Chissanda et Furi-3, situés dans les municipalités de Dundo et Cambulo.

Des zones occupées par des orpailleurs clandestins ont également été démantelées, notamment dans le secteur de concession de Chitotolo, restitué aux activités de la société minière concernée.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.