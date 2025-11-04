Angola: Plus de six mille immigrants illégaux arrêtés lors de l'« Opération Connexion »

Dundo — Six mille deux cent vingt-quatre ressortissants étrangers de diverses nationalités ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité dans la province de Lunda-Norte, au cours des quinze premiers jours de l'« Opération Connexion ».

Il s'agit de citoyens de Guinée (2), de Côte d'Ivoire (2), du Tchad (2), du Mali (2), du Congo-Brazzaville (2) et de six mille deux cent dix-huit ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale, Domingos Muanafumo, a indiqué qu'en plus de la situation d'immigration illégale, plusieurs individus sont impliqués dans des crimes de détention et de trafic illicite de diamants, ainsi que dans le contrebande de carburant.

Il a précisé qu'après les procédures administratives et migratoires, les immigrants seront rapatriés vers leurs pays d'origine.

Selon le responsable, au cours de l'opération encore en cours, 1 628 citoyens de la RDC ont quitté volontairement le territoire angolais par les postes frontaliers de Chissanda et Furi-3, situés dans les municipalités de Dundo et Cambulo.

Des zones occupées par des orpailleurs clandestins ont également été démantelées, notamment dans le secteur de concession de Chitotolo, restitué aux activités de la société minière concernée.