Afrique: Novembre Bleu - Un mois pour sensibiliser au cancer de la prostate

Le mois de sensibilisation à la santé masculine.
4 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Comme chaque année, le mois de novembre est marqué par la campagne « Novembre Bleu », dédiée à la lutte contre le cancer de la prostate. Cette initiative vise à sensibiliser les hommes à l'importance du dépistage précoce et à encourager le soutien à la recherche médicale.

Bien que le cancer de la prostate touche principalement les hommes, les spécialistes insistent sur l'implication des proches. Ensemble, ils peuvent briser les tabous, favoriser une discussion ouverte et encourager les démarches de prévention.

Participer aux événements, relayer les informations ou simplement en parler autour de soi permet à chacun de jouer un rôle actif dans cette cause.

Le parcours de dépistage : simple et essentiel

Le dépistage du cancer de la prostate commence généralement par une consultation chez le médecin généraliste, qui :

  • Évalue les facteurs de risque,
  • Discute des antécédents familiaux,
  • Et oriente vers les tests appropriés.

Ensuite, une consultation chez un urologue, spécialiste de la santé masculine, peut être recommandée pour des examens plus approfondis si nécessaire.

De nombreux établissements de santé proposent également des programmes de dépistage organisés, dans un cadre professionnel et sécurisé.

Le diagnostic d'un cancer, quel qu'il soit, peut être dévastateur. Il est essentiel de ne pas rester seul face à cette épreuve. Les spécialistes recommandent de chercher du soutien :

  • Auprès de groupes de parole,
  • De professionnels de la santé mentale,
  • Ou simplement auprès d'amis et de la famille.

« Novembre Bleu » est bien plus qu'une campagne : c'est un rappel annuel que la prévention sauve des vies. En parler, se faire dépister, soutenir les malades et la recherche, c'est agir pour une société plus consciente et solidaire, soutiennent les spécialistes.

