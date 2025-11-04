Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 04 novembre 2025

revue de presse

La Namibie rembourse son euro-obligation de 750 millions de dollars, un record historique

La Namibie a intégralement remboursé son euro-obligation de 750 millions de dollars, une opération qui constitue la plus importante échéance de dette jamais honorée en une seule journée dans l'histoire du pays, rapporte Bloomberg.

« Nous avons payé », a confirmé mercredi le gouverneur de la Banque centrale, Johannes Gawaxab, lors d'une déclaration à Windhoek.

Selon la ministre des Finances, Ericah Shafudah, cette opération renforce la crédibilité financière de la Namibie et améliore sa position pour d'éventuelles futures émissions sur les marchés internationaux. L'obligation, émise en 2015 à un taux d'intérêt de 5,25 %, avait permis de financer des projets d'infrastructures routières et énergétiques, ainsi que des investissements dans l'éducation et la santé. (Source allAfrica)

Guinée : Le général Doumbouya candidat à l'élection présidentielle

En Guinée, Mamadi Doumbouya a déposé lundi auprès de la Cour suprême, son dossier de candidature à la l'élection présidentielle du 28 décembre prochain.

Après son coup d'Etat contre l'ex-président Alpha Condé il y a 4 ans, il s'était pourtant engagé à rendre le pouvoir aux civils à l'issue de la période de transition. Mais ça c'était avant.

Le général Doumbouya a finalement fait volte-face, suivant ses partisans qui ces dernières semaines, exigeaient sa participation au scrutin présidentiel. Une décision qui passe mal au sein de l'opposition qui parle de ''confiscation du pouvoir''. (Source Africanews)

Madagascar : Ministère de l'interieur - D'anciens membres du gouvernement visés par des IST

Une nouvelle liste d'interdictions de sortie du territoire (IST) a été émise le 31 octobre par le ministère de l'Intérieur. Elle vise plusieurs anciens membres du gouvernement dirigé par l'ex-Premier ministre Christian Ntsay. Ce dernier, tout comme l'ancien président Andry Rajoelina, y figure également.

Parmi les personnes concernées figurent d'anciens hauts responsables au sein de la Présidence de la République, notamment l'ex-porte-parole Lova Ranoromaro et l'ancien secrétaire général de la Présidence, Dina Andriamaholy. Des responsables de premier plan au niveau des ministères sont également cités, dont le directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, ainsi que le directeur général des Impôts, Germain. (Source L’Express de Madagascar)

Éthiopie : Le futur aéroport géant de Bishoftu au cœur d'un forum d'investisseurs à Paris

Actus. Présenté comme le futur plus grand aéroport d'Afrique, le projet de Bishoftu, près d'Addis-Abeba, a séduit les investisseurs européens réunis au siège du Medef lundi 03 novembre. D'un coût estimé à 12,7 milliards de dollars, il symbolise les ambitions économiques de l'Éthiopie.

Le futur aéroport international de Bishoftu, situé à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, a été au centre des discussions du forum d'investissement Europe–Éthiopie, organisé lundi 3 novembre au siège du Medef à Paris. Destiné à remplacer l'actuel aéroport Bole, déjà saturé avec 25 millions de passagers annuels, le nouveau complexe prévoit d'en accueillir jusqu'à 100 millions par an à terme, faisant de lui le plus grand aéroport du continent. (Source Africa Radio)

Énergie durable : L'ONU appelle à une transition juste et industrialisante pour l'Afrique

Lors du 14e forum international sur l'énergie pour le développement durable, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (Cea), M. Claver Gatete, a tiré la sonnette d'alarme : à moins de cinq ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (Odd), l'accès universel à l'énergie reste loin d'être atteint, particulièrement sur le continent africain.

« En Afrique, près de 600 millions de personnes vivent encore sans électricité, » a rappelé le haut fonctionnaire onusien, dénonçant une fracture énergétique qui freine le Développement du continent. (Source Lejecos)

Gabon : Les ministres élus aux législatives, appelés à démissionner du gouvernement

C'est désormais officiel, la transition politique prendra fin le 30 décembre 2025. L'annonce a été faite ce lundi 3 novembre 2025 par François Ndong Obiang, ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, lors d'un point de presse à Libreville.

En présentant le chronogramme de fin de transition, le membre du gouvernement a précisé que cette organisation du calendrier institutionnel répond à une volonté de clarté et de stabilité, afin de garantir une fin de transition ordonnée et conforme à la Constitution.

Selon le calendrier, plusieurs étapes clés rythmeront la marche vers le retour à l'ordre constitutionnel. Les 8 et 25 novembre, les élections sénatoriales ouvriront la séquence, suivies le 11 novembre par celles des maires et présidents des conseils départementaux. Le 16 et 23 novembre, les maires des communes à arrondissements et leurs adjoints seront désignés, avant la mise en place du Bureau de l'Assemblée nationale le 17 novembre. (Source GabonMediaTime)

Tensions post-électorales au Cameroun : Les acteurs économiques s'inquiètent des conséquences à Douala

Avec la crise postélectorale consécutive à la présidentielle du 12 octobre au Cameroun, la cité portuaire de Douala a connu des violences. De nombreux acteurs du secteur public comme du privé appellent à calmer le jeu, conscients du rôle moteur que joue cette ville dans la vie culturelle et économique du Cameroun. Elle représente l'essentiel du tissu industriel du pays.

Douala abrite l'un des plus grands ports de la sous-région Afrique centrale, c'est aussi un grand centre culturel et d'innovations technologiques. Avec ses cinq kilomètres de quai sur les berges du fleuve Wouri, le port de Douala est comme la poule aux œufs d'or de l'économie camerounaise. Beaucoup ont cru l'infrastructure massive menacée avec l'éclatement des manifestations post-électorales. (Source RFI)

Sénat au Bénin : Boni Yayi oppose un rejet catégorique

L'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, a réagi avec fermeté à la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale visant à modifier la Constitution pour instaurer un Sénat au Bénin. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, l'ex-chef d'État dénonce une initiative « antidémocratique » et « contraire aux principes fondamentaux de la République ».

Selon Boni Yayi, cette réforme constitutionnelle, initiée sans consensus national, « ne va pas dans le sens du renforcement de notre démocratie ». Il estime qu'elle s'inscrit dans un « climat d'exclusion » susceptible de fragiliser la cohésion sociale et de compromettre la sérénité du débat républicain. (Source Beninwebtv)

CAN 2025 : Le calendrier complet de la compétition

Dans un peu plus d'un mois (21 décembre 2025, 18 janvier 2026), la Coupe d'Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) va se tenir au Maroc. Un rendez-vous incontournable pour le football africain, mais aussi mondial.

Le Sénégal tentera de décrocher son deuxième titre après celui remporté au Cameroun en 2022. Le calendrier complet de la compétition a été dévoilé par la Confédération africaine de football (CAF). (Source Le Soleil)

Angola : Plus de six mille immigrants illégaux arrêtés lors de l'« Opération Connexion »

Six mille deux cent vingt-quatre ressortissants étrangers de diverses nationalités ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité dans la province de Lunda-Norte, au cours des quinze premiers jours de l'« Opération Connexion ».

Il s'agit de citoyens de Guinée (2), de Côte d'Ivoire (2), du Tchad (2), du Mali (2), du Congo-Brazzaville (2) et de six mille deux cent dix-huit ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale, Domingos Muanafumo, a indiqué qu'en plus de la situation d'immigration illégale, plusieurs individus sont impliqués dans des crimes de détention et de trafic illicite de diamants, ainsi que dans la contrebande de carburant. (Source Angop)