Congo-Kinshasa: Des notables du Kongo-Central alertent sur la mauvaise gestion de la province

Après les élus provinciaux, des notables issus de 366 groupements du Kongo-Central tirent à leur tour la sonnette d'alarme concernant la gestion peu orthodoxe de leur province. Le président de leur structure, Joseph Mabanga, a lancé cette alerte ce lundi 3 novembre 2025, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa.

Joseph Mabanga déplore notamment la mise en place de structures parallèles pour la gestion des péages provinciaux :

« La mégestion s'est traduite par la mise sur pied des structures parallèles de gestion du péage (...), la création d'une agence de gestion du péage du Kongo-Central. Il en est de même de la redevance pétrolière ...»

Il accuse le gouverneur de fouler aux pieds les instructions de sa tutelle et créer des structures pour les confier à ses proches.

Pour limiter ces dérives, Joseph Mabanga appelle l'équipe de contrôle de l'Inspection générale des finances (IGF), actuellement en mission dans la province, à accomplir son travail avec rigueur.

« Nous lançons un appel pathétique à l'équipe de contrôle de l'IGF de faire du bon travail, conformément aux instructions qui leur ont été données par les lettres du chef de l'État ».

Convocation à l'assemblée provinciale

Radio Okapi a tenté, en vain, de joindre le cabinet du gouverneur mis en cause afin d'obtenir sa version des faits.

Lors de sa plénière du vendredi 31 octobre dernier, l'assemblée provinciale avait voté une motion d'interpellation du gouverneur Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo. Ce dernier devra s'expliquer devant les élus provinciaux du Kongo-Central sur plusieurs dossiers :

la gestion de l'emprunt provincial de 20 millions de dollars

la rétrocession des recettes

les exonérations fiscales

l'arrêt de certains chantiers publics, notamment les stades Lumumba de Matadi, Mfuki d'Inkisi, Socol de Boma, le marché urbain de Matadi, communément appelé « Marché Sud ».