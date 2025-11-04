Congo-Kinshasa: Enseignent à distance - La vaccination

3 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La leçon sur la vaccination aide les adultes à comprendre comment protéger leur santé et celle de leurs enfants. La vaccination est un moyen sûr et efficace de prévenir les maladies graves comme la polio, la rougeole et autres maladies. Elle permet de renforcer les défenses du corps avant que les microbes ne l'attaquent.

Connaître son importance pousse chaque parent à suivre le calendrier vaccinal sans retard. Les vaccins sauvent des vies et réduisent les dépenses liées aux soins médicaux. Ils protègent non seulement l'individu, mais aussi toute la communauté.

Cette leçon rappelle que refuser la vaccination met les autres en danger. Elle développe le sens de la responsabilité et de la prévention sanitaire.

Apprendre sur la vaccination, c'est choisir la sécurité et la santé durables. Un adulte informé devient un modèle de protection et d'amour pour sa famille !

