Sénégal: Air Sénégal lance la destination Bruxelles à partir du 9 décembre 2025

3 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Air Sénégal va désormais desservir Bruxelles. Dans une note publiée ce lundi 3 novembre 2025, la compagnie nationale annonce le lancement officiel de la ligne Dakar-Bruxelles à partir du 9 décembre 2025.

« Cette ouverture s'inscrit dans la stratégie de développement du réseau intercontinental de la compagnie nationale et vient renforcer la connectivité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe », écrit Air Sénégal. Le communiqué renseigne qu'il y aura trois fréquences hebdomadaires qui seront opérées tous les mardis, jeudis et samedis. L'objectif est d'offrir davantage de flexibilité aux passagers, avec un tarif aller-retour à partir de 354 000 FCFA TTC, soit l'équivalent de 540 €, et une franchise bagage de 23 kg.

En outre, Bruxelles sera désormais la deuxième destination européenne d'Air Sénégal après Paris (Paris Charles-de-Gaulle). « Cette ligne illustre notre volonté d'offrir de nouveaux choix de mobilité aux voyageurs tout en consolidant notre hub de Diass. Nous sommes fiers de pouvoir connecter la capitale de l'Europe à l'Afrique de l'Ouest », a réagi M. Tidiane Ndiaye, Directeur général d'Air Sénégal.

