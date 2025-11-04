Sénégal: Amadou Ba exhorte les acteurs à accompagner les réformes du secteur artisanal

Le Ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme (Mcat), Amadou Ba, a présidé ce lundi 3 novembre l'ouverture officielle de la 6e édition de la Foire régionale de l'artisanat de Tambacounda (Frata), qui se tient du 1eᣴ au 10 novembre. À cette occasion, il a invité les acteurs du secteur à accompagner les réformes engagées pour moderniser l'artisanat.

« Si nous voulons faire avancer le secteur, nous devons accepter le changement. L'État a pris des mesures que nous assumons, mais les acteurs doivent aussi s'y engager. Sinon, dans 20 ans, nous en serons au même point, toujours dans l'attente de l'aide de l'État », a déclaré le ministre.

Selon lui, ce sont les artisans qui doivent porter le développement du pays. Pour cela, il appelle à revoir certaines pratiques et à renforcer le rôle des chambres de métiers, afin qu'elles deviennent de véritables leviers de structuration et de professionnalisation.

Placée sous le thème « Consolidation d'un pôle de développement national et sous-régional de l'Artisanat », cette édition met en avant la vocation intégratrice de Tambacounda, carrefour commercial et culturel avec les pays voisins.

Dans le cadre de cet appui, le ministère a remis un lot d'équipements à la Chambre de métiers.

Le président de l'Union nationale des chambres de métiers, Insa Diéye, a pour sa part plaidé pour la transition de « l'artisanat de survie » vers un « artisanat industriel créateur d'emplois et de richesses ».

Quant au président de la Chambre de métiers de Tambacounda, Abdoulaye Sarr, il a sollicité la mise à disposition d'un site permanent pour accueillir les foires ainsi que la réhabilitation du village artisanal.