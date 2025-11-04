Afrique: Assemblée AUF - Slim Khalbous appelle à reprioriser la francophonie scientifique

3 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Face aux défis du multilatéralisme et à la montée des fractures dans le monde de la recherche, le recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous, a appelé à « reprioriser la francophonie scientifique ». Il s'exprimait lundi à Dakar, à l'ouverture de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique.

« La crise du multilatéralisme n'a épargné aucune communauté, y compris la nôtre. Il est urgent de resserrer les rangs et de repenser nos priorités », a déclaré M. Khalbous, invitant les acteurs francophones à réaffirmer leur engagement commun en faveur de la recherche et de la coopération académique.

L'assemblée générale de l'AUF, qui se tient en marge de la semaine, doit débattre de la nouvelle stratégie quadriennale de l'organisation et du renouvellement de ses instances. Les discussions porteront aussi sur les moyens de renforcer la mobilité des chercheurs, de stimuler l'emploi des diplômés et de promouvoir les publications scientifiques en français.

Déplorant « la remise en cause de la neutralité de la science » et « le faible investissement dans l'enseignement supérieur », le recteur a insisté sur la nécessité d'une solidarité renouvelée entre les universités francophones.

