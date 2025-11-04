Le Sénégal a été choisi pour abriter la 19e édition de l'Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie (Auf) du 3 au 6 novembre courant. Dans un entretien avec Le Soleil, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Daouda Ngom, estime que cette rencontre peut contribuer à booster la diplomatie scientifique au Sénégal.

Dakar abrite, à partir d'aujourd'hui, la 19e édition de l'Assemblée générale de la l'Agence universitaire de la francophonie (Auf). L'évènement, qui se poursuit jusqu'au 6 novembre, réunit des centaines de personnes venues de tous les continents. Elles sont composées, entre autres, de décideurs politiques, de recteurs, de présidents d'universités, de dirigeants d'institutions, ainsi que de chercheurs et de partenaires économiques.Dans un entretien avec Le Soleil, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Daouda Ngom, a souligné son importance.

« L'évènement va permettre de discuter des grands enjeux liés à la transformation de l'enseignement supérieur dans l'espace francophone. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu rehausser de sa présence la cérémonie d'ouverture, ce qui lui donne un cachet particulier. Car au-delà d'être une marque de confiance à notre pays, l'organisation de cette rencontre au Sénégal représente une opportunité stratégique majeure », a déclaré le ministre. Il estime qu'elle permettra aussi de renforcer la visibilité de notre pays sur le plan de l'enseignement supérieur.

« L'accueil de cet évènement consolide la position du Sénégal comme pôle universitaire francophone de premier plan en Afrique, tout en mettant en valeur la qualité de son système d'enseignement supérieur et de recherche », a déclaré le Pr Ngom.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il rappelle, à cet égard, que, depuis 1974, le Sénégal accueille la direction régionale de l'Auf pour l'Afrique de l'Ouest regroupant, aujourd'hui, 12 pays et 135 universités de la sous-région. Selon le Pr Ngom, l'assemblée générale de l'Auf va booster aussi le développement des collaborations et des partenariats ainsi que la participation des institutions membres de l'Auf. « Elle favorisera aussi la mise en place de nouveaux accords de coopération académique, scientifique et technologique, notamment dans les domaines de la recherche appliquée, de l'éducation numérique et de l'innovation », a-t-il affirmé.

« Face aux défis contemporains de l'enseignement supérieur que sont la transformation numérique, la mobilité des étudiants et des chercheurs, la pertinence des formations face aux mutations du marché du travail et la nécessaire adaptation aux enjeux climatiques et sociétaux, seule une coopération renforcée et dynamique entre les institutions francophones peut les relever », note M. Ngom. Il estime que cet évènement qui sera présidé par le Président de la République sera aussi une occasion pour promouvoir la diplomatie scientifique.

« L'organisation de cette assemblée renforcera la position du Sénégal au sein de la communauté universitaire et scientifique francophone, tout en offrant une plateforme pour présenter nos politiques et initiatives dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation », a soutenu Daouda Ngom. Il rappelle que la diplomatie scientifique francophone a fait l'objet d'un « Manifeste adopté par la Conférence ministérielle tenue au Caire le 26 octobre 2022 ».

Son respect, selon lui, « nous permettra de rapprocher les peuples, les élites, les cultures et surtout de cultiver la paix, premier intrant du développement durable, par des mécanismes de prévention de conflits et de médiation communautaire ».