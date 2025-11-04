Sénégal: Enseignement supérieur - L'État lance un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs

3 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a lancé un appel à candidature pour le recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs. Dans une note rendue publique lundi, la tutelle renseigne que ces derniers recrutés dans les établissements publics d'enseignement supérieur (EPES) vont entrer en fonction à partir de janvier 2026.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a autorisé le recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs, chercheurs et formateurs dans les établissements publics d'enseignement supérieur (EPES).

« Après la répartition des quotas par établissement et la détermination des filières et profils de poste à recruter, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour procéder au lancement des appels à candidatures, afin de permettre aux futurs recrutés d'entrer en fonction à partir de janvier 2026 », a indiqué dans la note le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Douada Ngom.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'appel à candidatures intègre également les « postes dormants » relatifs à des départs à la retraite, des décès, des démissions dans les différents EPES. « Conformément aux instructions du Premier ministre, vous veillerez à garantir la transparence, le mérite et la compétence durant tout le processus du recrutement », a-t-il recommandé.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.