Sénégal: Enseignement supérieur - L'État lance un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a lancé un appel à candidature pour le recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs. Dans une note rendue publique lundi, la tutelle renseigne que ces derniers recrutés dans les établissements publics d'enseignement supérieur (EPES) vont entrer en fonction à partir de janvier 2026.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a autorisé le recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs, chercheurs et formateurs dans les établissements publics d'enseignement supérieur (EPES).

« Après la répartition des quotas par établissement et la détermination des filières et profils de poste à recruter, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour procéder au lancement des appels à candidatures, afin de permettre aux futurs recrutés d'entrer en fonction à partir de janvier 2026 », a indiqué dans la note le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Douada Ngom.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'appel à candidatures intègre également les « postes dormants » relatifs à des départs à la retraite, des décès, des démissions dans les différents EPES. « Conformément aux instructions du Premier ministre, vous veillerez à garantir la transparence, le mérite et la compétence durant tout le processus du recrutement », a-t-il recommandé.