Sénégal: Évêché de Dakar - Aminata Mbengue Ndiaye rend visite à Monseigneur André Guèye, Archevêque métropolitain de Dakar

Entre l'Église catholique du Sénégal et le Parti socialiste, c'est une longue et belle histoire faite de respect, de vérité, de souci partagé du progrès humain et du vivre-ensemble, fidèle à l'esprit du Président Léopold Sédar Senghor. Une histoire que Monseigneur André Guèye, nouvel Archevêque métropolitain de Dakar, et Mme Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du Parti socialiste, ont perpétuée ce vendredi 31 octobre 2025, au sein de l'Évêché, havre de paix à la végétation luxuriante.

Cette relation, inscrite dans une démarche d'ouverture, d'écoute mutuelle, de tolérance, d'attachement au dialogue interreligieux et à l'unité nationale, remonte à Léopold Sédar Senghor, fondateur du Parti socialiste, premier Président du Sénégal, et ancien élève - aux côtés du Cardinal Thiandoum - du Petit Séminaire de Ngazobil, fondé en 1850 par les Pères du Saint-Esprit. À l'image du nouvel Archevêque, natif de Pallo-Younga (département de Tivaouane, commune de Montrolland), qui a suivi ses études philosophiques au Grand Séminaire Libermann de Sébikhotane et au Séminaire Saint Jean-Marie Vianney de Brin (Ziguinchor).

Mme Aminata Mbengue Ndiaye était accompagnée d'une délégation représentative comprenant Mme Aïda Sow Diawara, vice-présidente du Mouvement des femmes socialistes, l'ancien ministre Mamadou Faye, les maires de Montrolland et de Grand-Dakar, Yves Lamine Ciss et Jean-Baptiste Diouf, Abdoulaye Vilane, président du Conseil départemental de Kaffrine, Kadialy Gassama et le Professeur Louis Thomas Ciss, responsables à Rufisque et à Thiès, Amadou Ibrahima Guèye, responsable de Vision socialiste, ainsi que Dibcor Faye, responsable du Mouvement des élèves et étudiants socialistes. Tous sont membres du Bureau politique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Monseigneur André Guèye, titulaire d'un doctorat en théologie de l'Université pontificale de Rome et d'un DEA en philosophie de l'UCAD, était entouré de son fidèle assistant, l'abbé Simon Diouf, et de M. Philippe Abraham Tine, président du Conseil du Laïcat. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, empreinte de respect et de communion.

Mme Aminata Mbengue Ndiaye a exprimé « la gratitude et la reconnaissance du Parti socialiste » à l'égard de l'Église catholique du Sénégal pour son oeuvre multiforme dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la consolidation de la paix sociale. Par sa voix, le Parti socialiste a renouvelé son respect pour cette institution « dont l'histoire, le rôle éducatif, moral et social sont intimement liés à la construction de notre Nation ».

La Secrétaire générale du PS a ajouté que son parti, fidèle à une vision humaniste de la société, « croit profondément que le Sénégal ne saurait poursuivre sa marche harmonieuse vers le progrès sans un dialogue permanent entre les forces spirituelles, sociales et politiques ».

La visite de courtoisie du Parti socialiste a été saluée par Monseigneur l'Archevêque métropolitain de Dakar, qui y voit « une reconnaissance du rôle et de la mission qui ont toujours été les nôtres, celle de l'Église, dans la construction de notre pays, tant en matière de développement social et économique qu'en termes de contribution à la paix et à la cohésion nationale ».

Monseigneur André Guèye a rappelé que les partis politiques, au-delà d'être des instruments de conquête et de conservation du pouvoir, sont aussi « des espaces où s'éprouvent les valeurs sacrées de la République et le sens élevé de l'État, comme vous avez su l'expérimenter pendant plusieurs décennies ».

Sous ce rapport, le haut dignitaire de l'Église catholique a estimé que recevoir la délégation du PS, c'est aussi « rendre hommage à tous ces hommes et femmes qui, marqués par les valeurs du socialisme éclairé, ont servi notre pays avec engagement, foi et détermination ».

Pour illustrer la contribution « inestimable » des socialistes à la construction de l'État-nation, le prélat a cité « Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng, des icônes à célébrer et à proposer en modèles aux jeunes générations, afin qu'elles soient formées aux valeurs fondamentales du vivre-ensemble et du développement intégral de l'homme ».

Citoyen attentif aux réalités du monde et aux préoccupations de ses fidèles, Monseigneur Guèye a « salué l'engagement des socialistes au service de la paix, de la justice sociale, de l'unité nationale, du rayonnement diplomatique de notre pays et de tant d'autres chantiers d'intérêt national, malgré les soubresauts et les alternances politiques, normales dans toute démocratie mature ».

Il a exhorté les socialistes à maintenir « la ligne d'opposition libre, sincère et démocratique » qui est la leur, afin de toujours chercher et servir le bien commun.

L'Archevêque de Dakar a également exprimé sa solidarité envers les femmes résilientes et combatives face aux périls sanitaires (notamment à l'occasion d'Octobre Rose) et aux défis de toutes sortes, adressant « une mention spéciale à la Secrétaire générale du PS, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, pour son leadership et son engagement à perpétuer l'héritage politique de Senghor et de ses compagnons de route, en pensant plus immédiatement à Ousmane Tanor Dieng ».

Un tour de table a ensuite permis à chacun de s'adresser à Monseigneur et d'apprécier son aisance dans le débat, sa capacité d'écoute et son érudition. Évêque de Thiès pendant douze ans, ordonné prêtre le 27 juin 1992 dans la cathédrale de Thiès, ancien responsable paroissial de Sainte-Croix de Bambey, de Sainte-Anne de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, le nouvel Archevêque métropolitain de Dakar incarne une foi solide, un amour profond de Dieu, un sens pastoral de l'écoute, une intelligence et une dévotion sincère envers ses semblables.

Son contact est vif, direct, chaleureux et empreint d'humilité. Son leadership rassurant et son humanité touchent les coeurs et parlent à l'intelligence. Son immense charisme insuffle un souffle de fraîcheur et de renouveau à l'Église catholique sénégalaise et africaine, donnant envie d'embrasser la foi chrétienne. Alléluia !

L'Archevêque de Dakar a conclu la rencontre en bénissant la délégation et en priant pour elle le Pater Noster, en cette veille de la Toussaint dont la célébration liturgique débute aux vêpres de ce vendredi soir.

Cet échange a ainsi marqué le renouvellement des liens historiques entre l'Église et le Parti socialiste, fondés sur le respect et la vérité.