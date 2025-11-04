Sénégal: Tivaouane - Le préfet veut déguerpir les occupants de l'espace public sans user des bulldozers

Le préfet de Tivaouane ne veut pas porter préjudice aux citoyens qui occupent les emprises de la voie publique dans les principales artères de la commune. Son souhait, c'est d'arriver à un compromis avec les occupants de la voie publique pour qu'ils puissent eux-mêmes enlever les épaves qui jonchent les principales artères et autres marchandises installées sur les emprises de la route nationale 2, la voie ferrée et l'avenue Palla Mbaye dans la commune de Tivaouane.

Les opérations de déguerpissement avaient été prévues ce lundi 3 novembre, mais finalement, l'adjoint au préfet, Mamadou Thiam, qui avait déjà réuni le dispositif de désencombrement avec des pelles mécaniques, bulldozers et autres camions, a reçu du préfet l'ordre de surseoir, pour le moment, à l'usage de la force. La journée du 3 novembre a été mise à profit pour sensibiliser davantage les occupants de l'espace public.

« C'est aujourd'hui le délai de rigueur, mais le préfet nous a instruits de poursuivre la communication pour obtenir la libération des emprises de l'espace public sans heurts, afin de réussir la réorganisation de l'espace public à Tivaouane en toute tranquillité et dans les meilleures conditions », a informé l'adjoint au préfet, partout où il est passé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vendeurs de fruits, boutiquiers, tabliers, restauratrices, bouchers, mécaniciens, menuisiers métalliques et en bois sont priés de respecter les directives de l'autorité. Selon Mamadou Thiam, Tivaouane est dans le temps de la communication et de la sensibilisation. À l'en croire, rien ne sera de trop pour que nul n'en ignore. Cependant, quand viendra le temps de l'action, personne ne sera épargné, a-t-il tenu à préciser.

Les occupants de l'espace public, particulièrement les vendeuses de fruits sur la route nationale 2, ont quasiment tous montré leurs inquiétudes face à cette mesure qui sera lourde de conséquences pour leurs familles. Par ailleurs, elles ont toutes reconnu la nécessité de libérer les emprises de la voie ferrée et de l'espace public de manière générale, avant de promettre de s'exécuter dans les meilleurs délais.