Guinée Bissau: Le PAIGC et sa coalition apportent leur soutien au candidat indépendant Fernando Dias da Costa

En Guinée-Bissau, à 20 jours des élections, la coalition d'opposition Pai-Terra Ranka - qui regroupe une dizaine de formations politiques dont le PAIGC, parti historique ayant mené à l'indépendance de la Guinée-Bissau - apporte son soutien au candidat indépendant Fernando Dias da Costa.

Le PAIGC et son leader Domingos Simoes Perreira, mis hors course pour la présidentielle, l'ont officialisé lors d'une conférence de presse ce lundi 3 novembre. L'ex-Premier ministre a estimé que cette décision visait à « sauver la démocratie » dans le pays.

Douze candidats, dont le chef de l'État sortant Umaro Sissoco Embaló, qui brigue un second mandat, sont en lice pour la présidentielle.