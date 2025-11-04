Ethiopie: À Paris, Addis-Abeba cherche des partenaires pour son giga-aéroport de Bishoftu

L'Éthiopie vante son projet de giga-aéroport. Après l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance en septembre, le pays poursuit dans ses projets d'infrastructures. Une délégation comprenant plusieurs ministres et des chefs d'entreprises étaient à Paris lundi 3 novembre pour un forum d'affaires Europe/Éthiopie. L'occasion de trouver des partenariats et financements pour cet aéroport de Bishoftu qui, s'il se concrétise, deviendrait le plus grand aéroport du continent.

L'objectif à horizon 2040, c'est plus de 100 millions de passagers par an. Le coût total du projet est de 12,7 milliards de dollars. Cette infrastructure hors norme sera située à une heure de voiture d'Addis-Abeba.

L'actuel aéroport de Bolé ne voit passer que 20 millions de passagers chaque année, mais la demande est là, estime Ahmed Shidé ministre des Finances éthiopien. « On a une compagnie aérienne qui a déjà fait ses preuves, Ethiopian Airlines. Cela a très bien marché. Ensuite, Addis-Abeba est déjà un hub important. On veut consolider ça avec la croissance naturelle du trafic. On est vraiment confiants. Il y a suffisamment de demande, de rentabilité et de viabilité dans ce projet. Toutes les études que l'on a menées l'ont confirmé », explique Ahmed Shidé.

Faire de Bishoftu un hub mondial

La volonté, c'est de faire de Bishoftu un hub mondial, capable de consolider le réseau logistique de l'Éthiopie, un pays enclavé et très dépendant du transport aérien. Les besoins de financements sont énormes. « Aujourd'hui, nous rentrons pleinement dans la phase opérationnelle. Ce n'est pas du tout un projet virtuel ou hypothétique, c'est un projet dans lequel on rentre et donc, en effet, le but aujourd'hui est de connecter les différents acteurs, les entreprises ou les financiers », note Benoit Chervalier, banquier d'affaires et président Afrique de Business Europe.

Des acteurs publics et des institutions financières comme la Banque africaine de développement sont engagés dans le projet. Des capitaux privés sont donc activement recherchés.