Sénégal: Amical - Le Brésil sort l'artillerie lourde pour affronter le pays

Le 15 novembre 2025, le Sénégal affrontera le Brésil à l'Emirates stadium de Londres pour un choc amical attendu par le monde entier. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a décidé d'appeler du lourd pour essayer de battre le Sénégal pour la première fois de son histoire.

Carlo Ancelotti ne plaisante pas. Le sélectionneur du Brésil a appelé quasiment toutes ses stars pour défier le Sénégal le 15 novembre prochain. Ainsi, l'Italien a publié sa liste ce lundi 03 novembre 2025. On y trouve notamment Vinicius Junior et Rodrygo du Real Madrid, la pépite de Chelsea Estevao, ou encore Marquinhos (Paris Saint-Germain). En revanche, Neymar (retour) et Raphinha (blessé), sont absents.

Pour rappel, le Brésil cherche toujours une première victoire contre le Sénégal. Les deux équipes ont croisé le fer deux fois avec un match nul 1-1 le 10 octobre 2019, et un éclatant succès 4-2 des Lions le 20 juin 2023.

La liste du Brésil

Gardiens :

Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)

Défenseurs :

Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (AS Roma)

Milieux :

Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham)

Attaquants :