Sénégal: Les priorités de la francophonie scientifique

Le Pr Slim Khalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie (Auf), affirme que l'Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie (Auf), sera mise à profit pour évoquer les défis et les perspectives concernant l'éducation et l'enseignement des sciences.

« Tout au long de la semaine, nous allons évoquer les priorités de la Francophonie scientifique, ses objectifs ainsi que les perspectives. En général, pour l'ensemble des évènements de l'Auf dans le monde, il y a un principe d'alternance entre les continents et les régions où nous sommes présents. Selon notre découpage et nos implantations, nous essayons de varier les lieux et les acteurs. Notre assemblée générale est quadriennale et nous sommes particulièrement ravi de revenir en Afrique subsaharienne 25 ans après », a déclaré le Pr Slim dans un entretien avec « Le Soleil ».

La rencontre de Dakar, dit-il, permettra aussi de tirer le bilan de la stratégie 2021-2025 construite à partir du Livre blanc de la francophonie scientifique, conçu, rédigé et édité par l'Auf en 2020 et d'autre part de présenter la nouvelle Stratégie 2026-2029. Ce livre blanc, dit-il, dresse aussi le tableau des priorités de la francophonie scientifique, l'entrepreneuriat, la mobilité, la coopération scientifique, la gouvernance universitaire, le numérique, entre autres sujets.

Cette 19e édition de l'Assemblée générale de l'Auf dont l'ouverture sera présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va également statuer sur les organes dirigeants de l'institution, a affirmé le Pr Slim Khalbous. Selon lui, il s'agit de démontrer de manière globale, la contribution de l'Auf dans la francophonie...

