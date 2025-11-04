Sénégal: Littérature - La 3e édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants, prévue du 18 au 22 novembre 2025

3 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

La 3e édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants est prévue du 18 au 22 novembre 2025 au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar sous le thème général : « Bibliothèque-jeunesse-patrimoine ».

La 3e édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants, Dakar-Livres, aura lieu du mardi 18 novembre au samedi 22 novembre 2025 au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar. Le Salon Dakar-Livres placé sous le Haut patronage du Président de la République a pour thème général : « Bibliothèque-jeunesse-patrimoine ».

En réalité, expliquent les initiateurs, Dakar-Livres contribue à la diffusion d'ouvrages de jeunesse, la promotion de jeunes auteurs et de la lecture chez les jeunes et les enfants. Ainsi, il s'agit de favoriser des rencontres entre les professionnels du livre, les éducateurs, pédagogues et le grand public. Et aussi la promotion de l'édition numérique.

Il s'agit aussi d'organiser des expositions de livres, des panels, des activités ludiques, des ateliers d'écriture et d'illustration, des séances de lecture, de conte, de poésie, de slam, des concours de dictée, de récitation, de chant, des ateliers artistiques, etc.

Ce sera aussi l'occasion de promouvoir l'éducation inclusive. A cela s'ajoutent des concours littéraires, des chèques-livres et la remise de distinctions.

