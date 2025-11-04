Sénégal: Orange Digital Club de Touba - Un tremplin pour les étudiants dans le numérique

L'Orange Digital Club (ODC) de Touba a été inauguré ce lundi, fruit d'un partenariat entre Sonatel et le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Cet espace est composé d'un laboratoire de fabrication (Fab Lab) et d'une salle de formation, offrant aux étudiants une opportunité de développer leurs compétences numériques et de créer des projets innovants.

Selon le professeur Lamine Gueye, recteur de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim, l'ODC est une initiative clé pour renforcer les compétences numériques des étudiants, une compétence essentielle dans le monde actuel. L'objectif est de préparer les jeunes aux défis numériques et de leur offrir des opportunités pour exceller dans ce domaine en pleine évolution.

L'ODC de Touba permettra aux étudiants de bénéficier de formations gratuites dans les domaines numériques, ainsi que d'un espace pour développer et mûrir des projets numériques, selon la directrice de la communication institutionnelle et des relations extérieures de la Sonatel, Awa Niang. Elle invite les étudiants à faire de l'ODC leur espace et à profiter des opportunités de formation pour acquérir les compétences numériques nécessaires pour réussir dans le monde actuel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par Sonatel pour promouvoir l'accès aux technologies numériques et soutenir l'émergence de nouvelles compétences au Sénégal. L'ODC de Touba est le cinquième du genre à être ouvert au Sénégal, après Bambey, Saint-Louis, Ziguinchor et l'université Amadou Makhtar Mbow.