Afrique: L'afrique doit s'unir derriere le mali

opinion

Une fois encore, l'Afrique se trouve vraiment à la croisée des chemins, à travers le sort d'un pays, comme hier le Congo avec Patrice Lumumba ou le Burkina avec Sankara. En effet ce qui se joue au Mali dépasse largement le cadre d'un seul pays.

Ce n'est pas simplement le destin du Mali ou des Etats de la Confédération du Sahel, ce qui est en cause, c'est notre projection dans le futur, notre considération dans le monde, notre dignité et notre crédibilité d'acteurs humains, culturels, scientifiques, politiques et même diplomatiques dans l'univers de la compétition des peuples. Le destin de l'Afrique se joue en ce moment au Mali, et il importe non seulement que nous en ayons pleinement conscience, mais mieux que nous nous mobilisions tous, pour soutenir le Mali, pour accompagner ce pays de braves gens dans sa lutte contre les puissances impérialistes réunies.

Non, que personne ne vous trompe, et surtout que personne ne vous prenne pour des imbéciles, des idiots des temps modernes. L'époque de l'Africain infantilisé et du noir bête et sauvage est révolue. Personne ne doit plus nous imposer sa vérité, la vérité des conquérants, la vérité des supposés immortels de la race blanche, la vérité incontestable de l'Europe judéo-chrétienne à la pensée unique. En somme, il est bon, une fois pour toute, de retenir qu'il n'y a pas de bandes de voyous baptisés islamistes, Djihadistes et autres criminels patentés sur le sol malien.

La vérité c'est qu'il y a des mercenaires rugueux, fumeux et crasseux recrutés, entraînés, protégés, orientés, commandés et payés par les puissances impérialistes de l'OTAN

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tort du Mali, c'est d'aspirer ouvertement à la rupture avec les temps et les pratiques coloniaux et impérialistes. Le tort du Mali, c'est de dire non, non et non, un non catégorique et retentissant à des puissances du mal d'occident. Pendant longtemps, ces puissances esclavagistes, maraudeuses et haineuses ont régné en maîtres absolus, en patrons, en parrains, en propriétaires sans partage, sans foi ni loi sur le continent.

Il faut saluer bruyamment le courage, l'engagement et la détermination des dirigeants maliens qui se sont levés pour décider de cette rupture, et qui avancent méthodiquement et résolument malgré les complots, les coups bas et les crimes par procuration. Le pays a récupéré de nombreux secteurs de production et des sociétés, lancé des grands travaux et multiplié des réalisations admirables qui faisaient défaut depuis l'indépendance.

Nous revoici dans le même vieux procédé, une façon de faire des criminels impérialistes qui n'ont jamais changé de musique, qui refusent de voir mourir leur pensée unique. En effet ces seigneurs sanguinaires résistent devant l'avancée inexorable des mouvements pour la libération des peuples et la conquête de nouvelles et vraies indépendances. On les connaît trop bien, ces mafieux, ces lâches, ces comploteurs.

Faute de pouvoir vaincre militairement un peuple debout, ils ont décidé des coups bas. On met tout en œuvre pour asphyxier le pays, tuer ou désorganiser son économie, susciter le mécontentement populaire. Les voici agissant pour empêcher les camions citernes chargés de carburant d'accéder à la capitale. On positionne les mercenaires, on les renseigne avec des drones sophistiqués, et ensuite on piège et incendient les convois entiers de plusieurs dizaines de camions.

Le but, on connaît, les résultats et les manipulateurs externes et internes, on connaît aussi. Non, le Mali ne doit pas être seul, parce qu'il ne s'agit plus d'un problème interne, c'est un problème africain et c'est toute l'Afrique qui doit se mobiliser derrière le pays. On a du mal à penser à l'Union Africaine, on a du mal à comprendre son rôle véritable. Mais que font-ils là-haut, à Addis Abeba ? C'est triste, très triste, vraiment triste. Sankara était tombé ainsi, devant nos yeux, et après que durant des mois, nous ayons assistés impuissants, complices passifs, du sort que lui réservait l'impérialisme international.

Chaque fois que vous entendez qu'ils s'en vont, qu'ils plient bagages, ferment leurs ambassades et demandent à leurs ressortissants de fuir au plus vite, sachez qu'ils croient leur complot réussi. Ne tremblez pas, organisez seulement pour défendre la patrie, jusqu'à la mort. L'Afrique c'est l'Afrique, elle nous nous appartient et nous devons la défendre. Peuple malien, tenez bon.

Le destin du Mali est devenu le destin de toute l'Afrique. Le destin de l'Afrique se joue irrémédiablement au Mali. L'Afrique doit s'unir derrière le Mali. Les djihadistes sont une invention de l'impérialisme international commencée en Afghanistan, et ils sont utilisés depuis lors pour instrumenter et habiller les crimes contre les régimes et systèmes qui décident de la rupture avec la soumission, l'exploitation éhontée et l'humiliation./.