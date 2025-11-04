Le Président de la Commission de l'Union Africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a le plaisir d'annoncer la nomination de l'Ambassadeur Mohamed Idris Farah, actuellement Conseiller du Ministre des Affaires Etrangères et des Relations Internationales de la République de Djibouti, au poste d'Envoyé Spécial auprès de la République de Madagascar.

De part de sa riche expérience, de ses qualités de diplomate panafricain de haut niveau et de sa parfaite connaissance des approches de l'Union Africaine en matière de promotion de la prévention et de la résolution des conflits, de diplomatie préventive, de médiation et de dialogue, l'Ambassadeur Farah apportera une impulsion particulière au rôle de l'UA en la matière.

L'Ambassadeur Farah a servi avec mérite en tant que Représentant Permanent de Djibouti auprès de l'Union Africaine pendant plus d'une décennie, ainsi qu'en tant que Doyen des Ambassadeurs Africains. Il a également été conseiller auprès du Haut Panel de l'Union Africaine sur le processus de paix en Éthiopie pour la région du Tigré de 2022 à 2023.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la feuille de route établie par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine, sur la base des décisions adoptées lors de ses 1305e et 1306e réunions, tenues respectivement les 14 et 15 octobre 2025, portant examen de la situation politique en cours dans la République de Madagascar.

Son mandat porte essentiellement sur le renforcement des échanges avec les autorités gouvernementales, les leaders de la jeunesse, la société civile, les acteurs et organisations régionaux, ainsi que l'ensemble des parties prenantes concernées, en vue de favoriser un dialogue inclusif, de bâtir un consensus et de promouvoir une compréhension mutuelle en faveur d'une résolution pacifique de la crise et d'un rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel dans la République de Madagascar.

Au regard de sa vaste expérience diplomatique, de sa compréhension approfondie des dynamiques régionales et de sa connaissance profonde du fonctionnement interne du système de l'Union Africaine, le Président de la Commission réaffirme sa confiance en l'Ambassadeur Farah pour contribuer à la mise en oeuvre et à la coordination des efforts de l'UA visant à surmonter la situation politique actuelle en République de Madagascar.

Le Président de la Commission de l'Union Africaine exprime son plein soutien à l'Ambassadeur Farah dans l'accomplissement de sa mission et appelle l'ensemble des acteurs malgaches, les acteurs régionaux et les partenaires à coopérer et apporter l'appui nécessaire à l'Envoyé Spécial de l'UA.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

M. Nuur Mohamud Sheekh | Porte-parole du Président de la Commission | Commission de l'Union africaine | Courriel : SheekhN@AfricanUnion.org | Addis-Abeba, Éthiopie