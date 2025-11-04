Togo: Hydraulique villageoise - Le projet sino-togolais avance

3 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales est une priorité pour les pouvoirs publics.

Dans la région des Plateaux, un important projet d'hydraulique villageoise, financé par la Chine, a permis à ce jour la réalisation de 230 forages sur les 300 prévus.

Qui dit Chine dit entreprise chinoise pour la réalisation. En l'occurence l'entreprise Zhongmei Engineering Group.

A terme, 300 villages seront desservis.

L'objectif est double : lutter contre les pénuries d'eau potable et soutenir les activités agricoles et économiques.

