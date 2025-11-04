Maurice sera au centre de l'innovation technologique à travers l'AI Hackathon Africa 2025, dont la finale se déroulera les 11 et 12 novembre à AfricaCom, Cape Town, avec les présentations des meilleures équipes issues des hubs africains.

Mauritius Telecom (MT), Gold Sponsor de l'événement, facilite l'arrivée du dispositif à Maurice, offrant aux talents locaux une rampe d'accès vers le réseau panafricain de création de solutions IA.

L'événement, organisé par The Cortex Hub, est structuré autour du Model Context Protocol (MCP), un standard destiné à faire dialoguer les modèles d'IA avec des sources de données externes tout en intégrant les langues, cultures et priorités africaines. Au coeur du dispositif, l'ambition est claire : ancrer la prochaine génération d'IA dans les réalités africaines - du cadre juridique aux pratiques linguistiques - afin de consolider la souveraineté numérique du continent et limiter la dépendance aux technologies fermées.

Andile Ngcaba, fondateur de The Cortex Hub déclare : «C'est une opportunité pour l'Afrique de passer de simple consommatrice d'IA à créatrice des standards qui la régissent. En programmant les serveurs MCP pour nos villes et nos communautés, les participants intégreront les contextes, cultures et priorités africains au coeur même de l'évolution de l'IA».

Le réseau est continental : plus de quarante hubs accueilleront développeurs, chercheurs, start-up et étudiants en Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie, Angola, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Malawi et Maurice) ; de l'Ouest (Nigéria, Ghana, Togo, Libéria, Côte d'Ivoire, Sénégal), centrale (Cameroun, RDC) ; de l'Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Éthiopie) ; et du Nord (Maroc, Égypte). Chaque hub proposera boot camps, mentorat et collaborations entre pairs ainsi qu'un socle de ressources techniques : supports pédagogiques, dépôts de code, documentation MCP et démonstrations d'agents IA.

Veemal Gungadin, CEO de Mauritius Telecom, quant à lui, déclare : «À MT, nous envisageons un futur environnement de travail enrichi par des agents intelligents et des systèmes d'IA capables de stimuler la créativité humaine et d'ouvrir de nouvelles perspectives de productivité. Ce hackathon, qui s'étendra à 40 villes africaines, constitue un appel à la jeune génération. Avec une connaissance locale et une véritable acuité, elle est prête à écrire le prochain chapitre de l'histoire de l'IA, où le contexte sera la base même de sa vitalité. L'Afrique ne doit pas être follower, mais leader en matière d'IA.»

Pour encourager la participation, une dotation totale de 9 500 USD récompensera les meilleures propositions : un grand prix de 5 000 USD pour la solution globale la plus aboutie ; 3 500 USD pour l'innovation remarquable ; et 1 000 USD pour l'excellence d'exécution. Les lauréats bénéficieront également d'une vitrine internationale avec une présentation devant des investisseurs et acteurs clés du secteur.