Congo-Kinshasa: L'UE débloque 9 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire pour le pays

La Commission européenne fournit une aide humanitaire supplémentaire de 9 millions d'euros ( 10 375 200 USD) en faveur de la République démocratique du Congo (RDC) afin de répondre aux besoins humanitaires tragiques du pays. Dans un communiqué parvenu lundi 3 novembre, l'UE précise que cet engagement est intervenu alors que Kaja Kallas, Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assistait à la conférence de Paris en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands lacs.

Selon ce communiqué, les conflits dans l'Est de la RDC ont considérablement aggravé la crise humanitaire dans la région. Les déplacements massifs ont entraîné une montée en flèche des besoins en fournitures essentielles telles que la nourriture, l'eau et les abris, mais aussi des risques accrus pour la protection des groupes déjà vulnérables tels que les femmes et les enfants.

Le financement de 9 millions d'euros vient s'ajouter aux 120 millions d'euros d'aide humanitaire déjà fournis à la région des Grands lacs en 2025. L'accent est mis sur l'Est de la RDC.

Hadja Lahbib, commissaire chargée de la préparation, de la gestion des crises et de l'égalité, a déclaré :

« La crise humanitaire en RDC est l'une des plus graves de notre époque. L'ampleur des souffrances humanitaires est énorme et mérite toute notre attention. Grâce à ce nouveau financement humanitaire, l'UE vise à venir en aide aux communautés les plus vulnérables en RDC ».

L'UE reste déterminée, a-t-il assuré, non seulement en tant qu'acteur humanitaire, mais aussi en tant que défenseur d'une paix durable pour la population du Congo.