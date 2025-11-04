Cote d'Ivoire: Santé - L'institut de cardiologie de Bouaké ouvre bientôt

L'institut de cardiologie de Bouaké (Icb) va bientôt ouvrir ses portes. L'information a été donnée le 29 octobre 2025, par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle sur sa page méta.

Bâti sur une superficie de 15 000 m2, cet institut est doté d'une capacité annuelle exceptionnelle avec 12 000 consultations, 4750 hospitalisations, 3800 urgences cardiologiques, 520 patients et près de 300 interventions à coeur ouvert.

L'institut de cardiologie de Bouaké est aussi un centre de savoir et d'innovation où se formeront les médecins et spécialistes issus de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, grâce à des partenariats stratégiques avec l'Institut de cardiologie de Montréal et le Centre hospitalier universitaire (Chu) de Nantes. Ce qui garantit un transfert de compétences, une montée en expertise et une formation continue aux technologies médicales de pointe.

En synergie avec l'institut national de cardiologie d'Abidjan (Ica), l'Icb contribuera à renforcer l'accessibilité aux soins cardiologiques de haute qualité, prévenir les maladies cardiovasculaires et réduire de 25% la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire.