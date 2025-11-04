L'annonce de la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, a suscité une vague de réjouissances à San Pedro. Parmi ceux qui ont tenu à exprimer leur satisfaction, figurent Abou Haidar, opérateur économique libanais installé au quartier Nitoro, et Sanogo Idrissa, président des commerçants locaux et conseiller technique de la maire, Nakaridja Cissé.

C'était lors d'une cérémonie organisée le 28 octobre 2025 au siège du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), nouvellement construit. Ce, à l'initiative de la première magistrate de la commune.

Pour le président des commerçants locaux, la réélection du chef de l'État est synonyme de stabilité et de prospérité pour les acteurs économiques de la cité portuaire. « Je parle au nom de l'ensemble des commerçants de San Pedro. C'est un moment de fierté et de reconnaissance. Le président Ouattara a permis à la Côte d'Ivoire de vivre dans la paix et la sécurité, des conditions indispensables à nos activités », a-t-il déclaré. Étant entendu que « les commerçants manipulent de l'argent et ont donc besoin d'un climat sécurisé pour travailler sereinement », souligne-t-il.

Sanogo Idrissa a également salué les progrès infrastructurels réalisés sous la gouvernance du Président Ouattara, notamment la réhabilitation de la route côtière reliant Abidjan à San Pedro. Et de rappeler: « Il fut un temps où ce trajet relevait du calvaire. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle côtière, nous pouvons faire l'aller-retour Abidjan-San Pedro en une journée. C'est un atout considérable pour nos affaires ».

Moment fort de la cérémonie, la coupure d'un imposant gâteau à l'effigie du Chef de l'État, confectionné et offert par Abou Haidar. Le restaurateur libanais a remis son présent à la maire avant qu'il ne soit partagé entre les militants présents. « C'est le seul Président qui nous respecte et qui respecte tout le monde. Il suffit de regarder ce que la Côte d'Ivoire est devenue pour s'en convaincre. Nous sommes venus dire merci et souhaiter longue vie à papa Ado. C'est le meilleur Président », a-t-il lancé avec enthousiasme.