Sénégal: Port autonome de Dakar - 200 retraités bénéficient de consultations médicales gratuites

Dakar — Deux cents retraités du Port autonome de Dakar (PAD) vont bénéficier de consultations médicales gratuites lancées, lundi, à l'initiative de la fondation du même nom, une opération prévue pour se poursuivre jusqu'au 4 novembre prochain, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"Pour cette première édition, 200 retraités les plus âgés ont été retenus par l'Association des retraités du PAD (ARPAD) pour bénéficier de consultations gratuites dans les spécialités suivantes : l'urologie, la cardiologie, la diabétologie, la neurologie, l'ophtalmologie et la gynécologie", a renseigné Waly Diouf Bodian, directeur général du Port autonome de Dakar.

La cérémonie de lancement de ces consultations médicales gratuites portait sur le thème "Le PAD au chevet de ses retraités".

"Ces consultations visent également à offrir à nos aînés des soins préventifs, notamment le dépistage et le suivi médical, afin d'améliorer durablement leur qualité de vie. Outre ces consultations spécialisées, chaque retraité bénéficiera de lunettes médicalisées et d'un lot de médicaments essentiels afin de renforcer l'impact de cette initiative", a indiqué M. Bodian.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, cette campagne "s'inscrit pleinement dans la politique sociale du Port autonome de Dakar et traduit la reconnaissance de la société envers celles et ceux qui ont contribué, par leur travail et leur engagement, à bâtir ce patrimoine commun qu'est le Port de Dakar".

Waly Diouf Bodian a souligné également que les réalisations de la Fondation du Port autonome de Dakar, créée en 2018, traduisent "l'engagement citoyen" du Port, qui contribue aux côtés des pouvoirs publics à "l'accès universel à des soins de qualité, en cohérence avec l'Agenda national de transformation Sénégal 2050".

Le président de l'Association des retraités du Port autonome de Dakar (ARPAD), Loumbol Sy, a de son côté relevé que cette cérémonie marque "la reprise d'un contact direct et chaleureux" entre la direction générale du PAD, la Fondation du même nom et l'ensemble des retraités.

"Ces retrouvailles longtemps attendues, après une période d'interruption, nous permettent de revivre la fraternité et la camaraderie qui ont toujours fait la force du Port autonome de Dakar", s'est-il réjoui, saluant cette initiative "inédite et exemplaire".

"Elle traduit [...] votre sens élevé de l'innovation sociale et votre volonté constante d'apporter des réponses concrètes aux besoins des anciens travailleurs", a dit M. Sy, s'adressant au DG du PAD.

Les retraités ont exprimé leur "profonde gratitude" pour la pérennisation des avantages acquis au fil des années.

La fondation du Port a, en outre, prévu une subvention de cinq millions de francs CFA, distribuée sous forme de bons d'achat de lunettes.

"Un geste à la fois concret et profondément humain", selon Loumbol Sy, qui espère la concrétisation de l'engagement de Waly Diouf Bodian à "offrir aux retraités du Port une couverture médicale durable, à l'instar de grandes institutions nationales telles que la Sonatel ou la Senelec".