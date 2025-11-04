Sénégal: El Malcolm X, le slameur de Diourbel en route vers la scène internationale

Diourbel — Son nom résonne de plus en plus dans les cercles artistiques de Diourbel (centre). El Hadji Mamadou Mbaye, connu sous le nom d'artiste El Malcolm X, incarne la voix d'une jeunesse créative et engagée qui rêve de la scène internationale à travers le slam.

Avec seulement quelques années de pratique, le jeune slameur se prépare à franchir une étape décisive. Il représentera le Sénégal à la finale du concours jeunes littéraires organisé par Africa Young Ambassador Association (AYAA), le 29 novembre prochain, au Burkina Faso.

"Je veux porter haut les couleurs de mon pays et faire briller Diourbel", confie-t-il, le regard plein de détermination.

Depuis plusieurs semaines, El Malcolm X est plongé dans les préparatifs. Les textes sont prêts, le staff mobilisé. Seuls manquent les moyens financiers pour assurer le voyage et la prise en charge. L'artiste en appelle ainsi au soutien des autorités locales et du ministère de la Culture pour concrétiser sa participation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous avons besoin d'un accompagnement pour bien représenter le Sénégal", insiste-t-il.

Natif de Diourbel, El Malcolm X découvre le slam en 2020, juste après l'obtention de son baccalauréat. Très vite, il s'en empare comme d'un outil d'expression et fonde le collectif Kaay Slam, avec l'ambition de faire de Diourbel une vitrine du slam sénégalais.

Son parcours scolaire retrace celui d'un jeune persévérant : école Ngor Sène pour le primaire, collège annexe du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba (LTAB) pour le moyen, puis lycée d'enseignement général de Ndayane pour le secondaire. Il poursuit désormais ses études à l'Institut supérieur des arts et des cultures (ISAC) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Entre ses études et son art, El Malcolm X trace sa route avec une conviction ferme : "Je rêve de devenir un artiste international, de faire entendre la voix du Sénégal à travers mes mots et mes rimes", martèle l'artiste.