Sénégal: UGB - Ouverture d'un colloque sur le centenaire de Paulin Soumanou Vieyra

Saint-Louis — Un colloque international de deux jours (3 et 4 novembre) dédié au cinéaste et réalisateur Paulin Soumanou Vieyra (1925-1987), figure majeure du cinéma africain, a été ouvert lundi à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'occasion du centenaire de sa naissance.

"On a voulu faire les 3 et 4 novembre 2025 une double célébration à la fois de sa naissance et de son décès. Mais le plus important, c'est que Paulin Soumanou Vieyra est une figure importante du cinéma africain, d'abord en tant que réalisateur, mais aussi en tant que premier historien et critique du cinéma", a témoigné le président du comité d'organisation du centenaire de la naissance du cinéaste africain, le professeur Kalidou Sy de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

L'universitaire s'entretenait avec la presse en marge de l'ouverture de cette rencontre scientifique consacrée au centenaire de la naissance de cette figure majeure du septième art en Afrique.

Né le 31 janvier 1925 à Porto-Novo (Bénin), le réalisateur et producteur béninois d'origine et sénégalais d'adoption, Paulin Soumanou Vieyra est décédé, il y a 38 ans, précisément le 4 novembre 1987, à l'âge de 62 ans.

De 1960 à 1975, Paulin Soumanou Vieyra a été le directeur du service des actualités sénégalaises qui accompagnait partout dans le monde le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Il a aussi enseigné la critique de cinéma au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, l'école de journalisme et de communication de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Les gens oublient qu'il est le premier (africain) à faire une thèse dans les années 50 sur le cinéma publié", a rappelé le professeur Sy.

La directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Sarah Camara a magnifié cette initiative, exprimant "son plaisir" à redécouvrir l'oeuvre de Paulin Soumanou Vieyra qui, selon elle, "continue d'inspirer les cinéastes".

D'autres activités notamment des panels et une exposition permanente pour redécouvrir le cinéma africain en général et l'oeuvre de Paulin Soumanou Vieyra en particulier sont prévues lors de cet évènement qui se poursuit jusqu'à mardi..