Sénégal: Des agents des collectivités territoriales de Louga, Matam et Saint-Louis formés à la gestion environnementale et sociale

Louga — Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a entamé, lundi, une formation de deux jours en gestion environnementale et sociale, à l'intention des agents des collectivités territoriales bénéficiaires de ses services dans les régions de Louga, Matam et Saint-Louis (nord).

Le but de la formation est d'améliorer la conformité des investissements communaux avec les normes nationales de gestion environnementale et sociale.

"Nous avons réuni des agents des collectivités territoriales bénéficiaires du PACASEN, huit pour la région de Saint-Louis, sept pour celle de Matam et quatre pour Louga, afin d'améliorer leurs performances en matière de gestion environnementale et sociale, de leur expliquer en même temps le mécanisme de gestion des plaintes", a expliqué Ndèye Sagne, une experte de ce domaine, employée par l'Agence de développement municipal.

Les bénéficiaires de la formation seront formés aux procédures environnementales et sociales, qui, selon Mme Sène, sont nécessaires à la réalisation des investissements communaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des secrétaires municipaux, des responsables chargés de la gestion environnementale et sociale, ou de la gestion des plaintes, sont la cible de la formation.

"Notre objectif est de permettre aux communes d'atteindre les conditions minimales et obligatoires en matière de gestion environnementale et sociale, d'améliorer leurs indicateurs de performances également", a dit Ndèye Sagne.

Le PACASEN, mis en oeuvre depuis 2018, bénéficie d'un financement additionnel de 110 millions de dollars américains, environ 62 564 000 000 de francs CFA, a-t-elle signalé, affirmant que ce programme se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2026.

Ce financement, auquel contribuent l'Association internationale de développement, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal, est destiné à l'atténuation du changement climatique, a dit Ndèye Sagne.

Le directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Louga, Cheikh Guèye, se réjouit de la formation offerte aux agents des collectivités territoriales par le PACASEN.

Elle vient renforcer la mission d'accompagnement des collectivités territoriales par les ARD, selon M. Guèye.

Les agences régionales de développement aident les communes et les conseils départementaux à "respecter les conditions minimales et obligatoires et à intégrer les clauses environnementales dans leurs projets", a-t-il dit.

Ndèye Awa Mbaye, la responsable de la gestion des plaintes à la mairie de Richard-Toll, dans la région de Saint-Louis, et représentante du PACASEN dans cette collectivité territoriale, salue l'initiative prise par ce programme d'améliorer les compétences des collectivités territoriales en matière de planification et de mise en oeuvre des politiques environnementales et sociales.

Cette formation contribuera à une bonne appropriation des outils et à une gestion efficace des investissements communaux, espère Mme Mbaye.