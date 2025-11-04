Tambacounda — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a présidé, lundi, la cérémonie officielle de la sixième édition de la Foire régionale de l'artisanat de Tambacounda (FRATA), un évènement au cours duquel il a remis des équipements aux artisans de cette région.

"Le gouvernement est conscient des efforts que vous fournissez [...] Il sera à vos côtés pour vous [aider] à améliorer vos conditions de travail et à valoriser votre production [...] Mon département ministériel a mis à la disposition de la chambre des métiers de Tambacounda un lot important d'équipements destinés aux artisans, afin de les aider à améliorer leur capacité de production", a dit M. Ba.

"La Foire régionale de l'artisanat de Tambacounda est bien plus qu'un rendez-vous économique. C'est une vitrine du savoir-faire local [...] Elle offre l'opportunité à nos vaillants artisans d'exposer [...] toute la richesse et la diversité de l'artisanat au Sénégal", a-t-il ajouté.

La cérémonie officielle de la sixième FRATA s'est déroulée en présence du gouverneur de Tambacounda, Guedj Diouf, du préfet de Tambacounda, du président de la chambre des métiers, d'élus locaux et de nombreux artisans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La foire artisanale régionale se tient depuis samedi et se poursuivra jusqu'au 10 novembre.

"La consolidation d'un pôle de développement national et régional de l'artisanat" est le thème des activités prévues au cours de cette foire.

"Je vous invite à continuer d'innover, de créer et de partager, car vous êtes les gardiens de notre identité et les bâtisseurs de notre économie locale", a recommandé Amadou Ba aux artisans.

Il souhaite que la FRATA puisse leur offrir des opportunités de partenariats et d'échanges.

Abdoulaye Sarr, le président de la chambre des métiers de Tambacounda, s'est réjoui de la "forte implication" de l'administration territoriale, des artisans de la région et des partenaires financiers dans l'organisation de la FRATA.

L'artisanat doit être doté d"'infrastructures nouvelles", a poursuivi M. Ba, estimant qu"'on peut développer ce secteur et en faire l'un des moteurs" de l'économie sénégalaise.

Il assure que "le gouvernement est prêt à soutenir" les artisans, pour l'atteinte d'un tel objectif.

Le président de la chambre des métiers de Tambacounda

M. Sarr a réclamé au ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, ainsi qu'aux autorités administratives locales, un site dédié aux expositions artisanales.

Il leur a demandé aussi de rénover le village artisanal de Tambacounda.