Sénégal: Saint-Louis - Célébration du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba du 8 au 15 novembre

Saint-Louis — "Magalu Ndamli", une manifestation religieuse commémorant le retour du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, après son exil forcé au Gabon, se tient à Saint-Louis du 8 au 15 novembre, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Selon une note transmise à l'APS, la tenue de cette manifestation résulte d'une instruction du khalife général des mourides, avec l'approbation des autres khalifes généraux du pays, selon une note transmise à l'APS.

L'organisation de la manifestation est confiée à "Euhlou Khidma", une association religieuse mouride basée à Saint-Louis (Touba Barsakh) et qui oeuvre pour la promotion de valeurs léguées par les illustres guides religieux.

L'édition de cette année porte sur le thème "Célébrer le patrimoine islamique d'Afrique et du monde : un héritage spirituel au service de la paix, de la culture et du développement".

Des expositions culturelles, religieuses et historiques sont au menu de la manifestation, de même que des rencontres universitaires et échanges académiques.

L'agenda de cette commémoration prévoit également une conférence et une exposition internationale sur la doctrine mouride.

Selon Mouhamadou Lamine Diop dit Bara Fall, président du comité d'organisation, plusieurs autres activités vont se dérouler à cette occasion, notamment des journées dédiées aux différentes confréries du Sénégal.

Cet évènement vise notamment à promouvoir les valeurs islamiques, l'intégration des peuples, le dialogue interreligieux, le développement économique et la coopération internationale.

Le 15 novembre 1902, Cheikh Ahmadou Bamba débarquait à Saint-Louis de retour d'un exil de près de huit ans dans la forêt peu hospitalière de l'Afrique centrale, rappelle une note historique des organisateurs.