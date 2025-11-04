Congo-Brazzaville: 1er novembre - Le gouvernement témoigne sa solidarité aux morts

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, a déposé le 1er novembre une gerbe de fleurs au cimetière de Mokondzi-Ngouaka, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, témoignant ainsi la reconnaissance du gouvernement à l'endroit des compatriotes disparus.

L'hymne aux morts a retenti le 1er novembre aux environs de 10 heures à l'un des anciens cimetières de Brazzaville, lorsque le ministre Juste Désiré Mondélé a honoré la mémoire des personnes disparues en déposant une gerbe de fleurs. A travers ce geste, le gouvernement a respecté le rituel d'une tradition devenue monnaie courante.

« Au nom du gouvernement, nous avons procédé en ce jour qui est clérical mais qui est aussi républicain, parce que par ce geste, la Nation reconnaissante, vient non seulement honorer la mémoire et le souvenir de nos compatriotes qui ont passé déjà leur pèlerinage sur notre terre sacrée du Congo, mais aussi dire notre compassion à toutes les familles, dire également que nous avons une communauté commune de destin, nous partageons cette terre sacrée du Congo. C'est vraiment un moment de souvenir, un acte mémoriel, mais un acte de solidarité aussi », a expliqué Juste Désiré Mondélé, en présence de l'administrateur-maire de Makélékélé, Laurent Edgard Bassoukissa.

Selon lui, à travers ce geste, le gouvernement est venu traduire sa compassion, son souvenir éternel envers tous ses enfants qui sont des héros, des héroïnes de la patrie. Il s'agit aussi, a-t-il insisté, d'un moment de reconnaissance et de souvenir pour tous ceux qui ont pu apporter à leurs familles respectives et à la République.

Le 1er novembre coïncidant avec le premier samedi du mois réservé aux opérations de salubrité à travers le pays, le ministre en charge de l'Assainissement et du Développement local a souligné la nécessité de rendre salubres les cimetières qui sont, d'après lui, des musées et des sites mémoriels par excellence.

« Il y a des anonymes mais aussi des célébrités. À côté, il y a l'ancien grand footballeur, Germain Dzabana Jadot, qui est enterré ici. Ce qui peut aussi inspirer, à travers ses oeuvres sportives, surtout qu'en ce moment nous sommes en quête de repères en ce qui concerne le sport roi. Donc, ce sont des musées, des lieux de mémoire qui méritent d'être entretenus. Ici à Makélékélé, nous voyons bien que le travail d'entretien de ce site mémoriel, ce musée à ciel ouvert, se fait. Le hasard du calendrier veut que nous soyons un samedi, le premier du onzième mois », a conclu Juste Désiré Mondélé.