Congo-Brazzaville: Deux ans déjà depuis le décès de Henri Lopes

Henri Lopes a quitté la terre des hommes dans la nuit du 2 novembre 2023 à l'hôpital de Suresnes, près de Paris. Il aurait eu 88 ans cette année. La date anniversaire de son décès a coïncidé un dimanche et a dû faire passer ce douloureux souvenir sous silence. Point d'oubli pour cet illustre personnage.

Dans le monde littéraire, Henri Lopes demeure à ce jour un des illustres écrivains francophones ayant inscrit la littérature de la République du Congo au palmarès de la "Terre d'écriture". Ancien Premier ministre, ancien ambassadeur de la République du Congo en France, homme à la plume libre, il aura écrit l'histoire contemporaine de l'Afrique en signant de nombreux ouvrages, notamment des romans : Le Pleurer-rire, considéré comme son chef-d'oeuvre, Sans tam-tam, une collection d'essais, Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois, ou encore une autobiographie, Il est déjà demain.

De par sa biographie, s'il est un métier que l'écrivain, diplomate et homme politique congolais Henri Lopes plaçait au-dessus de tous les autres, c'était sans doute celui d'écrire. Alors étudiant à la Sorbonne à Paris dans les années 1950, comme beaucoup d'Africains noirs de cette époque, il milite pour l'indépendance du continent. Il fréquente la librairie "Présence Africaine" où il rencontre Alioune Diop, Léopold Sédar Senghor, le martiniquais Aimé Césaire...

C'est dans cette librairie du quartier latin, à la rue des Ecoles, Paris cinquième, qu'il va avoir son premier déclic pour l'écriture. Il découvrira l'Anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor : "Ma tête était bourrée d'auteurs, de références, essentiellement françaises ou européennes. Et je découvre un livre écrit par des Noirs. Et c'était beau, ça tenait la route, pour parler de manière un peu triviale. Donc, nous pouvons écrire, je peux écrire" dira -t-il au cours d'une interview à RFI en 2022.

Et il a écrit dès lors tout au long de sa vie avec une constance et une ardeur renouvelées. Pour donner la mesure de l'importance de l'oeuvre d'Henri Lopes, il est nécessaire de souligner la densité de la création littéraire qu'il a conçue pendant près de cinquante ans. Des poèmes, un recueil de nouvelles, neuf romans, un essai et des mémoires composent la riche bibliographie de l'illustre homme de lettres congolais, qui repose désormais au cimetière du Montparnasse à Paris.

Sa belle histoire avec la littérature débute en 1971 avec la publication de "Tribaliques", qui sera couronné par le grand prix littéraire d'Afrique noire de l'association des écrivains de langue française. En 2018, quarante-sept ans plus tard, il publie son dernier roman, "Il est déjà demain". Cette trajectoire féconde lui a valu de prestigieuses distinctions, dont le Grand Prix de la Francophonie décerné par l'Académie française, en 1993, pour l'ensemble de son oeuvre.

Henri Lopes est né en 1937 à Léopoldville (l'actuelle Kinshasa, capitale de la RDC), d'un père belge et d'une mère congolaise de l'autre rive, la droite, du majestueux fleuve Congo, originaire d'Ossio (Gamboma). Après ses études, à Brazzaville, Bangui, Nantes et Paris, il a enseigné l'histoire à l'École normale supérieure d'Afrique centrale à Brazzaville, actuelle université Marien Ngouabi. Entré ensuite en politique, il a été Premier ministre du président Marien Ngouabi, sous le régime marxiste-léniniste, entre 1973 et 1975. Dans les années 1980 et 1990, il a travaillé à l'Unesco comme directeur adjoint pour l'Afrique, avant d'être nommé ambassadeur du Congo en France en 1998, poste qu'il a occupé pendant 17 ans.

Henri Lopes dira au crépuscule de sa vie : "Ce dont j'ai peur, c'est le passage de la vie à la mort, parce qu'arrivé au grand âge qui est le mien, on sait que c'est une question très proche. Donc, on s'arme pour ne plus avoir peur. Mais on se demande, au moment du passage, quelle tête on va faire".

Ce moment du passage a eu lieu le 2 novembre 2023. Bien qu'il soit parti, au-delà du souvenir, il a laissé une énorme richesse par ses écrits, ses réflexions, ses livres.