Congo-Brazzaville: Interdiction d'importation des machettes et des motos - L'O2CD monte au créneau

La récente décision du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation d'interdire l'importation des machettes et des motos suscite de vives réactions au sein de la société civile. Si l'objectif affiché du gouvernement est de renforcer la sécurité publique, l'Observatoire congolais des droits des consommateurs (O2CD) alerte sur les conséquences économiques et sociales de cette mesure pour les producteurs et la population rurale.

Dans une note de position, publiée le 29 octobre dernier, l'O2CD qualifie la décision des autorités édictée la veille de « trop radicale ». En effet, le ministre d'Etat au Commerce justifie sa mesure par la nécessité de renforcer « les mesures de sécurité publique et le contrôle des produits sensibles sur le territoire national ». Cependant, celle-ci ne prévoit aucune dérogation pour les producteurs agricoles, les pêcheurs, les éleveurs ou encore les utilisateurs de motos, particulièrement nombreux dans les zones rurales et semi-urbaines. Une omission que l'O2CD qualifie d'« incompréhensible et surprenante ».

Pour l'Observatoire, la machette reste un outil de travail indispensable. Dans une grande partie du pays, où l'agriculture se pratique encore de manière traditionnelle, cet instrument est vital à la préparation des champs et à la récolte. Son interdiction d'importation risque, selon l'O2CD, de fragiliser davantage les moyens de production des communautés rurales.

La moto, quant à elle, joue un rôle tout aussi crucial. Dans de nombreuses localités, elle constitue le principal moyen de transport des personnes, des produits agricoles et même des malades vers les centres de santé les plus proches. Des villes comme Dolisie, Nkayi, Madingou ou Sibiti dépendent largement de ce mode de transport, devenu incontournable dans un contexte d'infrastructures routières dégradées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'O2CD reconnaît la légitimité de la préoccupation sécuritaire du gouvernement, certains criminels ayant utilisé machettes et motos pour commettre des délits. Mais l'organisation regrette ce qu'elle qualifie d'« amalgame et de confusion » dans la circulaire ministérielle, prise « sans concessions ». Elle appelle le ministère à proposer des mesures alternatives garantissant la continuité de l'approvisionnement des marchés et la mobilité de la population, tout en maintenant la sécurité publique.

Un appel au dialogue

Face à l'impact potentiel de cette mesure sur les secteurs de la production et du transport, l'O2CD plaide pour une approche inclusive. Il exhorte le gouvernement à consulter les acteurs concernés, notamment les producteurs, les transporteurs, le secteur privé et les associations de consommateurs, afin de trouver des solutions équilibrées.

En attendant une issue, l'organisation demande au ministère du Commerce de stabiliser les prix des machettes et des motos encore disponibles sur le marché, afin d'éviter toute flambée spéculative. L'O2CD conclut en invitant les producteurs et les usagers à poursuivre leurs activités dans le respect de la loi, tout en réaffirmant son engagement à défendre les droits des consommateurs congolais.