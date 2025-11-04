Afrique: FII 2025 - Le continent au centre du nouvel ordre économique mondial

La 9e édition de la Future Investment Initiative (FII), qui vient de s'achever à Riyad, confirme un basculement silencieux mais décisif : l'Afrique s'impose désormais comme un acteur central de la reconfiguration économique mondiale.

Sous le thème « La clé de la prospérité », le forum a réuni plus de 8 000 décideurs politiques, investisseurs et dirigeants venus des cinq continents. Au-delà de la finance, les débats ont porté sur les dynamiques géoéconomiques qui redéfinissent les rapports de puissance : intelligence artificielle, transition énergétique, sécurité des approvisionnements et souveraineté technologique.

L'Afrique, pivot stratégique des nouvelles dépendances

Pour Richard Attias, Président-Directeur général du FII, le continent africain « ne peut plus être perçu comme une périphérie », mais comme le coeur des équilibres futurs. De la disponibilité en minéraux critiques - indispensables à l'IA, aux data centers et aux technologies vertes - à la transition énergétique mondiale, l'Afrique détient les leviers stratégiques de la décennie à venir.

« Il faut mettre en oeuvre des partenariats gagnant-gagnant autour des ressources naturelles et des chaînes de valeur locales, afin que la recherche, la transformation et la prospérité profitent aux populations africaines », a souligné Attias à Riyad.

Un enjeu de souveraineté économique mondiale

Alors que la rivalité entre grandes puissances se durcit autour des ressources et des corridors logistiques, le continent africain devient un champ décisif de compétition et de coopération internationale. Les puissances du Golfe, la Chine, l'Europe et les États-Unis multiplient les initiatives pour sécuriser l'accès aux métaux stratégiques et soutenir des projets d'infrastructures, d'énergie et de numérique.

Avec 60 % des terres arables mondiales inexploitées et une population en forte croissance, l'Afrique s'impose comme un pôle d'attraction géoéconomique, mais aussi comme un acteur de stabilité mondiale si les investissements s'accompagnent de gouvernance, de formation et d'intégration régionale.

Vers une prospérité partagée et sécurisée

La FII 2025 a ainsi consacré une idée nouvelle : la prospérité globale dépend désormais de la stabilité africaine. Connecter capital, innovation et intelligence économique devient une exigence de sécurité mondiale autant qu'un moteur de croissance. En 2025, plus qu'un continent d'avenir, l'Afrique devient le laboratoire de la nouvelle économie mondiale -inclusive, numérique et stratégique.