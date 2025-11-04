Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Pologne, Russie, Suède, Turquie et Ukraine)

4 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Azerbaïdjan, 10e journée, 1re division

Qabala s'incline à Sabah (0-1). Domi Massoumou, titulaire, s'est créé la première tentative de son équipe à la 12e : son tir du droit est dévié du bout des doigts par Pokatilov.

A la 59e, sa frappe sèche est sortie en corner par le portier adverse.

Avec 5 points, le promu est 10e sur 12.

Bulgarie, 14e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia l'emporte 3-1 à Beroe. Ryan Bidounga a joué toute la rencontre au poste d'axial gauche.

Messi Biatoumoussoka est resté sur le banc.

Géorgie, 31e journée, 1re division

Dila Gori bat le Torpedo Kutaisi (1-0) avec Romaric Etou et Déo Gracias Bassinga, titulaires. L'attaquant a été remplacé à la 90e+1.

Dila Gori reprend provisoirement la tête du championnat, avec 3 points d'avance sur Iberia 1999, qui compte un match en moins et meilleure une différence de buts (+25 contre +21).

Pologne, 15e journée, 1re division

Sans Gabriel Charpentier, Cracovie s'incline à Chelmianka (1-3). Après une première et unique titularisation, le 5 octobre, Gabriel Charpentier n'est plus apparu dans le groupe.

Russie, 17e journée, 2e division

L'Arsenal Tula s'impose 2-1 à Volgograd. Avec Erving Botaka Yoboma titulaire et averti à la 79e.

Lourde défaite pour le Yenisey d'Emmerson Illoy-Ayyet, à Ufa (0-3). Le défenseur central a joué toute la rencontre.

Suède, 29e et avant-dernière journée, 1re division

Degerfors arrache le nul face au deuxième du classement, Hammarby (1-1). L'équipe de Philippe Ndinga, titulaire, n'a pas su profiter du faux-pas de Norrköping, 13e et premier non-relégable.

Degerfors, 14e, compte deux points de retard avant un ultime déplacement à Brommapojkarna, le 12e. Norrköping, de son côté, ira à Göteborg, 5e.

Turquie, 11e journée, 1re division

Gaïus Makouta, titulaire, et Alanyaspor concèdent le nul 0-0 face Gazientep.

Turquie, 12e journée, 2e division

L'Enseler Erokspor prend l'ascendant sur Çorum (3-1). Titulaire, Francis Nzaba a été averti à la 29e.

Ukraine, 11e journée, 1re division

Le Polissya est tenu en échec par le Metalist 1925 (0-0). Sans Borel Tomandzoto ni Jerry Yoka.

