Congo-Kinshasa: Conférence CNN à Londres - Judith Suminwa Tuluka plaide pour des partenariats équitables et la paix dans l'Est de la RDC

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a exposé le lundi 3 novembre à Londres la vision de son gouvernement lors de la conférence CNN Global Perspectives on Africa. Elle a abordé les enjeux majeurs liés à la sécurité dans l'Est du pays, à la gouvernance des ressources minières et à l'autonomisation des femmes, indique la Cellule de Communication de la Primature.

Interpellée sur la recrudescence des violences et la prise de Goma et Bukavu par les rebelles du M23, la Cheffe du gouvernement a désigné la responsabilité du Rwanda, tout en réaffirmant que la paix reste la priorité absolue de son mandat.

« Il faut savoir que cette problématique de guerre à l'Est du pays dure depuis trois décennies. Aujourd'hui, l'agresseur a été clairement identifié : les groupes armés sont à la solde du Rwanda. Mais le plus important pour nous, c'est la paix, car ce conflit a entraîné plus de 6 à 7 millions de morts. Nous sommes pour la paix et nous ne voulons plus souffrir de la guerre », a-t-elle déclaré.

Des ressources minières au service du développement

Sur la question des ressources naturelles, souvent qualifiées de « malédiction », Judith Suminwa Tuluka a défendu une approche tournée vers la transformation locale et la création d'emplois pour une jeunesse nombreuse et dynamique.

« Nos minerais constituent un accélérateur pour le développement. Nous devons les utiliser dans une chaîne d'approvisionnement transparente, équitable et durable. L'objectif est la transformation locale, ce qui va permettre de professionnaliser les jeunes et de créer des emplois. Sachez que les mines en RDC sont à peine exploitées à 20 %, nous avons donc suffisamment d'espace pour de nouveaux partenaires», a-t-elle expliqué.