Congo-Kinshasa: Doha - Félix Tshisekedi salue la résilience des Congolais face à trois décennies de conflits armés

Le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué ce mardi 4 novembre à Doha la résilience du peuple congolais, malgré plus de trente années de cycles de violences armées, de pertes humaines et de déplacements massifs. Il s'exprimait lors du deuxième sommet mondial sur le développement, organisé sous l'égide des Nations Unies.

Dans son intervention, le Chef de l'État a présenté les réformes engagées par son pays pour éradiquer la pauvreté et promouvoir l'inclusion sociale. Parmi ces mesures figurent :

La couverture santé universelle,

La gratuité de l'enseignement primaire,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme de développement des 145 territoires.

Ces initiatives visent à renforcer la justice sociale et à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier dans les zones fragilisées par les conflits.

Pour une coopération internationale équitable

Félix Tshisekedi a également insisté sur la nécessité de repenser les relations internationales :

« La coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre ».

Il a appelé à un engagement politique fort pour que les principes de justice sociale deviennent une réalité vécue par tous, et non de simples déclarations dans les forums internationaux.

Un appel à la transformation globale

Le Président congolais a conclu son discours par une vision ambitieuse :

« La RDC croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif. Cela exige du courage politique, de regarder en face nos contradictions, et de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre ».