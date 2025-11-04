Congo-Kinshasa: Respect des prix - Le ministère de l'Économie forme les responsables financiers des supermarchés à Kinshasa

Le Secrétaire général à l'Économie nationale, Célestin Twite, a lancé ce lundi 3 novembre à Kinshasa une session de sensibilisation et de formation à l'intention des responsables financiers des supermarchés. Objectif : renforcer le respect du cadre réglementaire en matière de fixation des prix sur le marché intérieur.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des missions de contrôle récemment menées dans le secteur de la grande distribution, qui ont révélé plusieurs manquements sanctionnés conformément à la loi. À travers ces séances pédagogiques, le gouvernement entend :

Renforcer la responsabilité des opérateurs économiques,

Promouvoir la transparence commerciale,

Garantir un marché ordonné, compétitif et équitable,

Protéger le pouvoir d'achat des consommateurs.

Des contrôles pour encadrer les pratiques tarifaires

Le ministère de l'Économie nationale avait déjà diligenté des missions de surveillance auprès des supermarchés et grandes surfaces de Kinshasa, conformément à ses prérogatives en matière de régulation des prix. Ces opérations visaient à vérifier le respect de la réglementation sur la fixation des prix.

Le ministère rappelle que cette initiative s'inscrit dans le prolongement des actions engagées en matière de collecte de données et de suivi régulier de l'évolution des prix. Elle vise à garantir que les pratiques tarifaires des enseignes de distribution soient conformes aux principes d'équité, de transparence et de protection du pouvoir d'achat des ménages.