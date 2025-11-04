Congo-Kinshasa: Respect des prix - Le ministère de l'Économie forme les responsables financiers des supermarchés à Kinshasa

4 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Secrétaire général à l'Économie nationale, Célestin Twite, a lancé ce lundi 3 novembre à Kinshasa une session de sensibilisation et de formation à l'intention des responsables financiers des supermarchés. Objectif : renforcer le respect du cadre réglementaire en matière de fixation des prix sur le marché intérieur.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des missions de contrôle récemment menées dans le secteur de la grande distribution, qui ont révélé plusieurs manquements sanctionnés conformément à la loi. À travers ces séances pédagogiques, le gouvernement entend :

Renforcer la responsabilité des opérateurs économiques,

Promouvoir la transparence commerciale,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Garantir un marché ordonné, compétitif et équitable,

Protéger le pouvoir d'achat des consommateurs.

Des contrôles pour encadrer les pratiques tarifaires

Le ministère de l'Économie nationale avait déjà diligenté des missions de surveillance auprès des supermarchés et grandes surfaces de Kinshasa, conformément à ses prérogatives en matière de régulation des prix. Ces opérations visaient à vérifier le respect de la réglementation sur la fixation des prix.

Le ministère rappelle que cette initiative s'inscrit dans le prolongement des actions engagées en matière de collecte de données et de suivi régulier de l'évolution des prix. Elle vise à garantir que les pratiques tarifaires des enseignes de distribution soient conformes aux principes d'équité, de transparence et de protection du pouvoir d'achat des ménages.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.