Congo-Kinshasa: Le député Bisimwa Sinderi dénonce le dysfonctionnement de la justice à Uvira

Le député provincial du Sud-Kivu, Bisimwa Sinderi, a tiré la sonnette d'alarme, lundi 3 novembre, sur le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans la ville d'Uvira, devenue depuis février 2025 le chef-lieu provisoire de la province.

Dans une interview accordée à Radio Okapi, cet élu affirme que des structures clés telles que le parquet et le tribunal de paix d'Uvira peinent à traiter les dossiers dans les délais, ce qui complique l'accès à la justice pour les citoyens. Il pointe du doigt une insuffisance de magistrats affectés dans la zone, rendant difficile le suivi des affaires en cours.

Cette situation, selon Bisimwa Sinderi, exacerbe les arrestations et les détentions arbitraires, et favorise même des cas de justice populaire, où des citoyens prennent eux-mêmes des décisions en dehors du cadre légal.

Le député provincial appelle les autorités compétentes à renforcer les moyens humains et matériels de l'appareil judiciaire à Uvira, afin de garantir une justice équitable et accessible à tous.