Gabon: Législatives au pays - Le président exige que tous ses ministres élus députés démissionnent

Après les élections législatives du 27 octobre, le président Brice Clotaire Oligui Nguema ordonne à tous ses ministres élus députés de démissionner en application de l'article 73 de la constitution qui dispose que « les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire ». La décision a été annoncée dans une déclaration officielle lundi 3 novembre par le ministre en charge de la Réforme des institutions, François Ndong Obiang. La décision semble surprendre car dans le passé, les ministres élus député n'étaient pas forcés de quitter le gouvernement.

C'est un véritable coup de massue pour les ministres concernés. Ils doivent remettre leur démission dans deux semaines car le bureau de l'Assemblée nationale sera mis en place le 17 novembre prochain.

« Conformément à l'article 73 de la Constitution gabonaise, les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, affirme le ministre de la Réforme des institutions François Ndong Obiang. Les ministres concernés doivent, à partir de la publication officielle, déposer leur démission auprès du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et ce, avant l'installation du bureau du Parlement auquel ils sont membres. »

Si la constitution est appliquée à la lettre, plusieurs ténors du gouvernement actuels doivent faire leurs bagages. C'est le cas d'Alexandre Barro Chambrier, chargé de la coordination gouvernementale. Le ministre des Transports Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, un très proche d'Oligui Nguema, est aussi concerné. La ministre de la Défense, le général Brigitte Okanowa, et celle de l'Éducation nationale Carmelia Ntoutoume Leclercq, piliers du gouvernement actuel, le sont aussi.

Selon un juriste, le président a le droit de reconduire ces ministres à condition qu'ils renoncent à leur mandat parlementaire.