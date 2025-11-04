Cameroun: Assemblée nationale/Accréditation sélective des médias - Quand l'amitié prime sur le professionnalisme

La session ordinaire de novembre 2025 s'ouvre à l'Assemblée nationale sur fond de polémique. Plusieurs organes de presse dénoncent une accréditation discriminatoire, basée non sur la compétence ou la représentativité médiatique, mais sur des affinités personnelles entre certains responsables de la communication parlementaire et des journalistes « amis ».

La session ordinaire de novembre 2025 de l'Assemblée nationale, censée être un moment d'ouverture démocratique et de transparence institutionnelle, débute sous une vive controverse. Plusieurs journalistes et responsables de médias indépendants affirment avoir été écartés du dispositif de couverture médiatique au profit de quelques organes triés sur le volet, proches des membres du cabinet de communication de l'Assemblée.

Selon plusieurs témoignages recueillis auprès de reporters frustrés, le processus d'accréditation aurait été conduit de manière opaque, un appel public à candidature clairs de sélection du secrétaire général mais la sélection en est autre. Certains journalistes parlent même de « liste d'amis » privilégiés, au détriment de médias reconnus pour leur sérieux et leur régularité dans le suivi des activités nationales et internationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce favoritisme, mais cette année, c'est flagrant », confie un journaliste politique d'un grand quotidien privé. « Ceux qui n'ont pas de relations personnelles avec certains responsables du protocole ou de la communication sont tout simplement ignorés. »

Cette pratique, dénoncée par plusieurs associations de presse, met en lumière un problème récurrent de gouvernance et de transparence au sein de certaines institutions publiques, où l'accès à l'information reste soumis à des considérations subjectives. Une dérive contraire à l'esprit même de la Constitution camerounaise et de la loi sur la liberté de la presse, qui garantissent à tous les journalistes l'accès équitable à l'information d'intérêt public.

Des observateurs du milieu médiatique estiment qu'une telle sélection affaiblit la crédibilité de l'institution parlementaire et mine le pluralisme de l'information. Elle entretient également une culture de complaisance médiatique, où seuls les discours convenus trouvent place dans l'espace public. « L'Assemblée nationale devrait être un modèle d'ouverture et de transparence », déclare un responsable d'un syndicat de journalistes. « En choisissant les médias selon l'amitié plutôt que la compétence, elle envoie un très mauvais signal au reste de l'administration. »

Alors que la session s'annonce chargée de dossiers importants, notamment sur la gouvernance, les finances publiques et les projets de loi économiques, la prestation de serment du Président de la République demeure posée. Une réforme du mécanisme d'accréditation, fondée sur la transparence, l'équité et le mérite, apparaît plus que jamais nécessaire pour restaurer la confiance entre le Parlement et la presse nationale.