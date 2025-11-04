Soudan: L'ambassadeur du Soudan en Russie met en évidence les crimes commis par la milice terroriste des FSR

L'ambassadeur Mohamed Al-Ghazali Siraj, ambassadeur du Soudan auprès de la Fédération de Russie, a tenu une conférence de presse cet après-midi au siège de l'ambassade, en présence de plusieurs représentants des médias russes.

L'objectif de cette conférence était de mettre en lumière les graves violations et les crimes odieux commis par la milice des Forces de soutien rapide (FSR), soutenue par les Émirats Arabes Unis, et d'en informer en détail l'opinion publique russe et internationale.

En préambule de la conférence de presse, l'ambassadeur a présenté ses condoléances aux familles des martyrs tués de sang-froid et avec traîtrise dans la ville historique d'El Fasher et à travers le pays.

Il a dénoncé les violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées par cette milice terroriste et ses collaborateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur a ensuite expliqué les mesures prises par la milice avant d'entrer dans El Fasher après un siège de près de deux ans, ainsi que leurs préparatifs pour attaquer la ville et massacrer systématiquement des enfants, des femmes et des civils innocents.

Lors de la conférence de presse, l'ambassadeur a indiqué que la milice Janjawid avait systématiquement assiégé El Fasher, employant toutes les méthodes de mise à mort et de torture, notamment la famine comme arme de guerre, empêchant l'acheminement de nourriture, de médicaments et de toutes les fournitures essentielles, tuant sans distinction des civils innocents et ciblant à plusieurs reprises des hôpitaux, comme l'hôpital saoudien d'El Fasher.

Il a également cité des violations commises dans plusieurs villages du Nord Darfour, notamment des viols et des meurtres, perpétrés à l'aide d'armes lourdes fournies par des pays de la région.

Il a souligné que la milice avait reçu le soutien logistique et militaire nécessaire pour lancer ces attaques perfides.

L'ambassadeur a évoqué la situation humanitaire critique à El Fasher depuis le début du siège, notant les efforts déployés par le gouvernement et les institutions nationales pour fournir les infrastructures nécessaires au personnel des organisations humanitaires internationales et nationales.

Il a souligné les mesures prises par les autorités compétentes, telles que les visas, les exemptions douanières et les différents permis, afin de faciliter l'acheminement de l'aide d'urgence aux populations touchées.

L'ambassadeur a affirmé que les exactions commises par la milice terroriste ont éveillé les consciences. Il a toutefois insisté sur le fait que le plus important est de qualifier la milice d'organisation terroriste et de la tenir responsable de toutes les atrocités perpétrées à El Fasher, dans le reste du Darfour et sur l'ensemble du territoire soudanais.

Il a également souligné la nécessité de traduire en justice tous ceux qui ont contribué à approvisionner la milice en argent, en matériel et en armes, en particulier les Émirats arabes unis et les pays ayant laissé transiter ces approvisionnements par leur territoire.

L'ambassadeur a insisté sur l'importance d'une solution purement soudanaise, sans ingérence extérieure ni conditions préalables, respectueuse de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan.

Il convient de noter que, lors de la conférence, l'ambassade a présenté des vidéos et des enregistrements montrant les violations et les atrocités commises par les terroristes contre des civils non armés, filmés par les membres de la milice eux-mêmes.

À l'issue de la conférence, l'ambassadeur a répondu à plusieurs questions des journalistes russes présents.