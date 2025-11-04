Soudan: Le wali d'Al-Jazira salue la participation des étudiants à la Bataille de la Dignité

3 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État d'Al-Jazira Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, , a appelé la population à s'unir, à coopérer, à faire preuve de compassion et à oeuvrer ensemble pour surmonter les défis actuels.

Lors d'une rencontre ce matin dans son bureaux avec les membres de l'Union des étudiants soudanais de l'État , le wali les a exhortés à travailler à l'unification du peuple soudanais et à mettre en oeuvre divers projets constructifs pour la jeunesse.

Il a affirmé que l'unité et le progrès du peuple d'Al-Jazira sont synonymes de progrès pour le Soudan, saluant la participation des étudiants à la Bataille de la Dignité, leur rôle pionier au sein des unités mobiles et les soins qu'ils ont prodigués aux blessés.

Il a annoncé son soutien aux étudiants par la création d'un projet d'envergure qui sera mis en oeuvre par eux.

Pour sa part, le président de l'Union a révélé que l'État compte plus d'un million et demi d'étudiants, qu'ils sont prêts à soutenir les programmes du gouvernement.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.