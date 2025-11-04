Soudan: Le wali d'Al-Jazira salue la participation des étudiants à la Bataille de la Dignité

Le wali de l'État d'Al-Jazira Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, , a appelé la population à s'unir, à coopérer, à faire preuve de compassion et à oeuvrer ensemble pour surmonter les défis actuels.

Lors d'une rencontre ce matin dans son bureaux avec les membres de l'Union des étudiants soudanais de l'État , le wali les a exhortés à travailler à l'unification du peuple soudanais et à mettre en oeuvre divers projets constructifs pour la jeunesse.

Il a affirmé que l'unité et le progrès du peuple d'Al-Jazira sont synonymes de progrès pour le Soudan, saluant la participation des étudiants à la Bataille de la Dignité, leur rôle pionier au sein des unités mobiles et les soins qu'ils ont prodigués aux blessés.

Il a annoncé son soutien aux étudiants par la création d'un projet d'envergure qui sera mis en oeuvre par eux.

Pour sa part, le président de l'Union a révélé que l'État compte plus d'un million et demi d'étudiants, qu'ils sont prêts à soutenir les programmes du gouvernement.