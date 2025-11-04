L'Ambassadeur Al-Zein Ibrahim Hussein, Ambassadeur du Soudan en Éthiopie et Représentant permanent auprès de l'Union Africaine, a rencontré aujourd'hui à l'ambassade du Soudan à Addis-Abeba M. Adama Deng, Représentant spécial de l'Union Africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse.

Au cours de la rencontre, l'Ambassadeur Al-Zein a passé en revue le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés par les Forces de soutien rapide (FSR) à El Fasher, Bara et dans toutes les zones sous leur contrôle.

Il a appelé à ce que les FSR soient désignées comme organisation terroriste par les organisations régionales et internationales soulignant la grave menace que représente le soutien extérieur apporté aux FSR, notamment par le biais de mercenaires, d'armes et de drones, pour la sécurité et la stabilité, non seulement au Soudan, mais aussi dans toute la région et en Afrique.

Il a insisté sur la nécessité pour l'Union Africaine d'agir afin que justice soit rendue aux victimes, que les auteurs des crimes des RSF et leurs soutiens soient punis, et que les entités extérieures qui les soutiennent et les emploient soient dénoncées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Représentant spécial de l'Union Africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse a exprimé son souhait de se rendre au Soudan pour rencontrer des représentants du gouvernement soudanais et constater la situation de visu.